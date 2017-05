Eden od lastnikov gozdov (vseh je kar okoli 460.000) se je nedavno odločil posekati nekaj drevja na svoji gozdni posesti. Ko mu je gozdar to z odločbo dovolil, so se hitro našli kupci njegovega lesa. Nekaj akacije je šlo za drogove za hmeljišča v Savinjski dolini, večina pa v Italijo, najboljši hrast je slovenski odkupovalec odpeljal v Nemčijo, medtem ko je nekoliko manj kakovostna hrastovina z ladjo odplula na Kitajsko, kjer je po njej veliko povpraševanje. Po začasnih podatkih državnega statističnega urada, ki so jih analizirali in obdelali strokovnjaki Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), je šlo lani iz naše države več kot tri milijone kubičnih metrov okroglega lesa, od tega skoraj tri četrtine iglavcev