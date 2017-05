Ob včerajšnji predstavitvi širšega (28 igralcev) in ožjega seznama (23) igralcev za tekmi s Švicarji in Portugalci je selektor Veselin Vujović spet poskrbel za nekaj presenečenj. Poleg Deana Bombača na ožjem seznamu ni Urbana Lesjaka, Simona Razgorja, Staša Skubeta in še nekaterih, so se pa na njem znašli Patrik Leban, Saša Barišić Jaman, Matic Verdinek in Igor Žabič. »Nekateri igralci so poškodovani, pri nekaterih pa sploh še ne vemo, za kakšne poškodbe gre. Igrali bodo tisti, ki bodo lahko, ki so zdravi. Verjamem, da lahko tudi okrnjena zasedba uresniči cilj – uvrstitev na EP,« pred zadnjima tekmama v skupini 5 (Nemčija 8 točk, Portugalska 5, Slovenija 3, Švica 0) pravi Veselin Vujović, ki bo imel tudi dve pripravljalni tekmi z reprezentanco svoje domovine: Slovenija se bo s Črno goro pomerila 8. junija v Škofji Loki, dan pozneje pa še v Šmartnem pri Litiji.

»Skube mi je pojasnil, da se na drugi tekmi v Nemčiji ni najbolje znašel, da je reprezentanca uigrana in močna skupina ter da se boji, da v njej ne vidi svojega mesta. Meni, da je trenutno potrebnejši družini kot reprezentanci. Bombač je bil do nedavnega v odlični formi, zdaj pa ima poškodovan mezinec na levi roki. No, mogoče mi bo kdo očital, da sem brutalen: ima poškodovan mezinec, a če zbandažira in zveže ta prst s prstancem, je zadeva rešena. Le kaj ti bo leva roka, če imaš še desno? Kdor hoče stisniti zobe, lahko igra, če nekdo noče, ga ne moreš prisiliti. A seveda spoštujem tudi to, da igralci ščitijo sebe, svoje zdravje, kariero ...«

»Gaber je dobil močan udarec v stegensko mišico. A če rokometaš zjutraj vstane in ga nič ne boli, to pomeni, da je mrtev,« se je pošalil Vujović in izrazil upanje, da bosta tako Gaber kot Darko Cingesar nared za tekmi. »Leban igra dobro v Ribnici in je nosilec igre. Namesto poškodovanega Poteka sem povabil Žabiča, ki igra na Portugalskem. A to ne pomeni, da sem se odrekel Mihi Žvižeju. Že skoraj leto dni je bolj ali manj brez žene in hčerke, ki sta na Danskem. Komaj čakata, da pride iz Francije k njima, zdaj pa je to edini možen čas. Vratar Urh Kastelic je proti Nemčiji pokazal, da je naša prihodnost, izkušeni Primož Prošt brani na visoki ravni. Od trojice Matevž Skok, Klemen Ferlin in Urban Lesjak sem se odločil, da tokrat prečrtam Lesjaka.«

Vujović je včeraj poskrbel tudi za »bombico« o svojem delu. »Če se nismo sposobni uvrstiti na EP, ne glede na težave z igralskim kadrom, si jaz ne zaslužim biti selektor, igralci pa ne biti v reprezentanci. Ali bom odstopil, če se ne uvrstimo na EP? Absolutno. Toda po drugi strani je absurdno govoriti o tem pred tekmama, ko potrebujemo pozitivno vzdušje. Če me že sprašujete o mojem morebitnem odstopu, naj še jaz vas nekaj vprašam. Zakaj nisem postal častni državljan Slovenije, ko sem januarja na SP osvojil bronasto kolajno? To pomeni, da sem na enem tekmovanju junak, na drugem pa pokojnik. Res je zaj... selektorsko delo.«

Z včerajšnjim zborom v Zrečah so slovenske rokometašice začele priprave na tekmi s Hrvaško v dodatnih kvalifikacijah za decembrsko SP v Nemčiji. Zaradi klubskih obveznosti v tujini se bodo pozneje pridružile »Francozinji« Ana Gros (Metz) in Maja Šon Užmah (Celles sur Belle) ter »Nemka« Lina Krhlikar (Göppingen). »Na lanskem EP na Švedskem smo dobro igrali, toda polom na odločilni tekmi v skupini s Španijo me še vedno boli. Zdaj imamo samo eno veliko težavo: naše igralke prihajajo iz različno močnih lig in različno pripravljene, zato bomo morali temu prilagoditi uvodni del treningov,« pravi selektor Uroš Bregar. Povratna tekma v Celju bo tudi poslovilna za reprezentantko Nino Jeriček.