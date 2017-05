Skrivnostno sesutje računalniškega sistema vodilnega britanskega letalskega prevoznika British Airways (BA) je povzročilo neprimerljiv kaos na letališčih Heathrow in Gatwick, kjer je zaradi odpovedanih letov obstalo na tisoče potnikov.

Še manj razumljivo kot to, da se tako veliki družbi, ki je tako zelo odvisna od računalniškega sistema, kot je British Airways (BA), sesuje računalniški sistem po vsem svetu, pa je to, da ga že tri dni ne morejo zares spraviti v red.

Sobotni popoln kaos, med katerim se je na letališčih Heathrow in Gatwick zbiralo vse več zbeganih potnikov, ki so obvestila o odpovedovanju letov in o tem, kaj naj naredijo, dobivali na radijskih in televizijskih postajah, ne pa od zmedenega osebja letalske družbe, je dosegel vrhunec ob šestih zvečer, ko so iz British Airwaysa končno sporočili, da so odpovedani vsi leti.

Sramotni odziv na kaos Kritiki pravijo, da bi se odziva BA na nastali kaos sramovale najcenejše letalske družbe po svetu. Sram bi moralo biti tudi vse tiste hotele v bližini letališč, ki so nenadoma drastično povišali cene sob na do tisoč funtov na noč. Zato, ker so številni potniki, ki so se rešili letališkega kaosa, hoteli prespati v posteljah? Na tisoče potnikov je noč s sobote na nedeljo preživelo na letališču. V nedeljo je bilo samo malo bolje. Danes pa precej bolje, a še vedno daleč od normalnega stanja, saj so še vedno odpovedovali lete. BA, nekoč daleč najbolj priljubljen letalski prevoznik, se je najbolj zameril tistim Britancem, ki so hoteli podaljšani prosti vikend preživeti v tujini, pa so ga na Heathrowu ali Gatwicku. Osebni znanec na primer bi moral v soboto zjutraj poleteti v Las Vegas v ZDA za teden dni. Poletel je v ponedeljek popoldne, potem ko je dve noči prespal na stolih na Heathrowu, kjer so še vedno odpovedovali kratke polete.

O krivcu menda ni dvoma, a vse morda ni tako »preprosto« O tehničnem krivcu menda ni dvoma: sesutje glavnega računalniškega sistema in nedelovanje rezervnega (back-up) sistema. A vse ni tako, kot se zdi na prvi pogled. Sindikati uperjajo prst krivde v vodstvo BA, ki je lani odpustilo na stotine zaposlenih v oddelku, ki je skrbel za računalniški sistem v Londonu, in namesto njih zaposlilo (na razdaljo) veliko cenejše računalničarje v Indiji, s čimer je privarčevalo veliko denarja in povečalo dobiček. Pri BA je bilo tri dni veliko opravičevanja in pozivanja k razumevanju, drugod veliko pozivanja k »letenju glav«, tudi najvišje, a predsednik uprave in generalni direktor BA, Španec Alex Cruz pravi, da ne bo odstopil. Trdi, da problemi z računalniškim sistemom niso povezani z zniževanjem stroškov oziroma s tem, da večina računalničarjev zdaj dela v Indiji. Čeprav so mnogi mislili, da so sesutje povzročili hekerji, Cruz trdi, da je bil problem nekajminutno nenadno povišanje električne napetosti, ki je prekinilo tok in sesulo računalniški sistem, in to, da ni dobro deloval rezervni računalniški sistem.

Globoko bo treba seči v denarnico Nastali kaos bo drag. Poznavalci ocenjujejo, da bo BA samo za odškodnine plačala od 100 do 150 milijonov funtov. Vse skupaj pa se je zgodilo po nedavnem največjem hekerskem napadu, ki se je začel z onemogočanjem računalniškega sistema v britanskem državnem zdravstvu. V rokah imamo tako najnovejši dokaz, da smo vse preveč odvisni od računalnikov oziroma da smo tako rekoč nemočni brez njih. In opozorilo, da smo vse preveč »moči« na vseh področjih prepustili računalnikom.