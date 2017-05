Dom upokojencev Center išče arhitekta, ki bo na križišču Regentove ceste v Dravljah in severne obvoznice narisal nov dom za bivanje starostnikov, poskrbel za vsa soglasja in dovoljenja ter nadzoroval gradnjo. Sodeč po natečajni nalogi bi se lahko ta začela čez približno eno leto. A le, če bodo do tedaj v Domu upokojencev Center zbrali dovolj denarja, po njihovih izračunih naj bi za novo dislocirano enoto v Dravljah potrebovali štiri milijone evrov.

Denarja za dokončanje projekta še nimajo Ob takšnem znesku in kroničnem pomanjkanju prostora v ljubljanskih domovih pa bode v oči, da bo v novem domu prostora zgolj za 70 uporabnikov. Računajo, da bi imeli dve skupini s po 12 ljudmi z demenco, bivalno enoto za 20 uporabnikov in nekaj oskrbovanih stanovanj. Po natečajni nalogi bodo v novem domu še prostori za knjižnico, fizioterapijo, frizerja, pedikuro in bife. Jera Grobelnik, direktorica Doma upokojencev Center, pravi, da imajo manjše enote svoje prednosti. »Uporabnikove življenjske zgodbe in navade iz njegove ulice bodo ostale njegove do konca življenja. V majhni enoti, vpeti v njegovo okolje, bo ob sebi imel soseda, s katerim je preživel velik del življenja, in ne nekoga, ki je bil prisiljen priti iz drugačnega okolja.« To je sicer v Ljubljani prej izjema kot pravilo, saj po ocenah že več kot polovica Ljubljančanov stanuje v domovih za starejše občane v drugih občinah. Problem pomanjkanja prostorov v ljubljanskih domovih bi novi dom za bivanje komajda naslovil. Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je daleč najbolj zaželen dom v Sloveniji prav Dom starejših občanov Ljubljana Šiška, ki je od predvidene draveljske enote oddaljen manj kot pol kilometra. A kljub razpisanemu natečaju za projekt v Domu upokojencev Center še nimajo vseh potrebnih sredstev. Koliko denarja jim manjka, Grobelnikova ni želela izdati, saj naj bi pogajanja o sofinanciranju še potekala. Računajo predvsem na podporo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, nekaj naj bi zbrali še z donacijami. »O konkretnih številkah se bomo dogovorili predvidoma do konca leta,« pravi Grobelnikova, ki računa, da bi se po idealnem scenariju starostniki v nov dom selili januarja 2020.