Po odlični rezultatski zimi je obetavna tudi alpska smučarska pomlad. Včeraj je zasedal zbor panoge za alpsko smučanje, ki je potrdil ekipe za prihodnjo sezono. Veliko sprememb ne bo. Spodbuden je tudi finančni načrt, ki bo dokončno znan do sredine junija. Za zdaj je zanesljivo zbranih 1,7 milijona evrov, dodatnih 300 do 400 tisočakov pa naj bi dobili s posebnimi akcijami. Številke, ki govorijo, da je bil alpski smučarski marketing v zadnjih mesecih uspešen.

Največja sprememba bo na kondicijskem področju. Nika Radjenović bo glavna trenerka, ki bo imela več nalog. Skrbela bo za komunikacijo med reprezentancami, v sodelovanju z drugimi strokovnjaki pa bo pripravila skupna kondicijska pravila, ki bodo veljala za vsakega posameznika. Na podlagi številnih meritev naj bi imeli v prihodnosti trenerji boljši vpogled v kondicijsko pripravo alpskih smučarjev. Kar zadeva trenerske strukture, je sprememba v moški ekipi hitrih disciplin, kjer je Sergej Poljšak zamenjal Aleša Brezavščka, moška ekipa evropskega pokala pa se je okrepila z Mitjo Valenčičem, ki bo pomočnik Rasta Ažnoha.

Največ skrivnosti je v alpskem smučarskem svetu glede Ilke Štuhec. Vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik zagotavlja, da gredo pogovori o sodelovanju v pravi smeri in da jih bodo nadgradili z obeh strani, medtem ko podrobnosti ne razkrivajo.

Slovenska moška alpska smučarska reprezentanca v sezoni 2017/18, ekipa za tehnične discipline: Žan Kranjec, Štefan Hadalin (tekmovalca), Klemen Bergant (odgovorni trener), Matjaž Požar, Rok Šalej (trenerja in serviserja), Erik Furlan (fizioterapevt), ekipa za hitre discipline: Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat (tekmovalci), Tilen Debelak, Andrej Šporn, Rok Perko (tekmovalci, ki se bodo ob izpolnjevanju kriterijev priključevali treningom in tekmam svetovnega pokala), Peter Pen (odgovorni trener), Gašper Markič (trener za smuk in superveleslalom), Matjaž Marušič (trener za slalom in veleslalom), Mišel Žerak (trener, serviser, test smuči), Rok Javor (serviser za Stöckli, ki ga bo plačal opremljevalec), Peter Štrucl (serviser za Atomic), Erika Krampelj ali Jan Grudina ali Tomaž Šavnik (fizioterapevti), Aleš Gorza, Boštjan Delalut (zunanja sodelavca SK Črna), ekipa za evropski pokal: Žan Grošelj, Jakob Špik, Dušan Senčar, Žan Špilar, Žan Kralj, Matevž Rupnik, Ven Florjančič (tekmovalci), Aljaž Dvornik, Luka Pančur (tekmovalca, ki se bosta priključevala treningom in tekmam), Rašto Ažnoh (odgovorni trener), Domen Oražem (serviser), Mitja Valenčič (trener in serviser).

Slovenska ženska alpska smučarska reprezentanca v sezoni 2017/18: Ilka Štuhec, Ana Drev, Ana Bucik, Maruša Ferk, Tina Robnik, Meta Hrovat (tekmovalke), Denis Šteharnik (glavni trener), Robert Žan (trener za tehnične discipline), Sergej Poljšak (trener za hitre discipline), Dani Ošep (kondicija), Miha Kosmač (serviser tehnične ekipe), Primož Skerbinek (serviser hitre ekipe), Andrej Čerin (serviser v obeh ekipah), Tina Kobale (fizioterapevtka), ekipa za evropski pokal: Klara Livk, Saša Brezovnik, Desiree Ajlec, Andrej Slokar (tekmovalke), Igor Zagernik (odgovorni trener), Uroš Šinkovec (serviser trener), zunanji sodelavci: Helena Okorn (nutricistka), Matjaž Turel (obravnava bolezni), Anže Kristan (obravnava poškodb), Aleš Vičič (psiholog), Jurij Hafner, Tomaž Bizjak.