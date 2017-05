V Domžalah mirno, v Olimpiji zaradi intrig kaotično in napeto. Takšno je stanje v taborih klubov, ki se bosta jutri ob 20.30 v Kopru pomerila v finalu slovenskega pokala. »Trening je razkril, da so fantje izjemno motivirani. Komaj čakajo, da se spektakel začne. V vseh elementih smo pripravljeni na tekmo. Posebej smo pilili postavitev v obrambi ob prekinitvah. Ni pomembno, kakšna bo naša pot do zmage, ampak le, da se bomo na koncu veselili,« je odločen trener Domžal Simon Rožman. S finalom pokala ima slabo izkušnjo. Pred dvema letoma je na Bonifiki kot trener Celja na čelu z zvezdnikom Benjaminom Verbičem izgubil s Koprom, ki ga je vodil italijanski mojster bunkerja Rodolfo Vanoli. Domžalski ritem pred tekmo bo enak kot v vsej sezoni. Torej brez karantene, vendar se bo ekipa jutri po dopoldanskem treningu odpravila v Koper, kjer bo po kosilu počivala v hotelu na Obali. Na Bonifiki bo 400 domžalskih navijačev, saj jim je klub za ceno pet evrov ponudil prevoz, vstopnico in majico kluba. Za Olimpijo, ki je ponujala vstopnico in prevoz po komercialni ceni 25 evrov, bo navijalo vsaj 1200 ljudi, zato se obeta poln stadion.

Čeprav trener Olimpije Satef Hadžić daje vtis, da nanj ne vplivajo govorice o prihodu Hrvata Igorja Biščana kot novega trenerja za naslednjo sezono, je očitno, da mu ni vseeno. Najbolj je razočaran, ker mu nihče iz vodstva kluba noče nič povedati v obraz. Za nameček tudi možnosti za treninge v zadnjih dneh niso popolne za ekipo, ki jo čaka tekma sezone. Olimpija se bo že danes odpeljala v karanteno na Primorsko. »Zmagal bo tisti, ki bo naredil manj napak,« je napovedal kapetan Olimpije Nemanja Mitrović. Nato je na vprašanje Dnevnika, kako govorice o tem, da jih bo jutri trener Hadžić vodil zadnjič, odgovoril zelo neposredno: »Iskreno, takšne govorice ne vplivajo najboljše. V Olimpiji smo navajeni na marsikaj, a slačilnica ni povsem imuna. Igralci nimamo pristojnosti, da komentiramo izbiro trenerja. Ker smo profesionalci, smo osredotočeni še na finalno tekmo, nato pa naj delajo, kar hočejo. Hadžić je prišel v najslabšem trenutku, a nas je dvignil in pripeljal v finale, zato bi bila osvojitev pokala pika na i. Ni igralca, ki bi imel o njem slabo besedo. Do vseh je iskren, vsakemu pove v obraz, kar misli. Priložnost za igranje je ponudil prav vsem, tudi odpisanim. Ekipi je dal ljubljanski pridih ter ulično sproščenost in igrivost, saj nismo več zapeti, kot je bilo pred njim. Kot Ljubljančan natanko ve, kaj pomeni za Olimpijo osvajanje lovorik.«