Trenja med Mestno občino Koper in Luko Koper, kot kaže, postajajo vse močnejša. Koprski mestni svetniki so se včeraj sestali na izredni seji občinskega sveta, že tretji v tednu dni, kjer so razpravljali o »problematiki razvoja pristanišča z vidika lokalne skupnosti« oziroma vsem, kar si je pod tem naslovom mogoče predstavljati; od podpore lokalnemu nogometnemu klubu do drugega tira.

Včeraj razvoj Luke podpiral, danes ga zavira

Da so odnosi med občino in pristaniščem napeti, priča tudi javno pismo, ki so ga zaposleni v Luki Koper naslovili na župana Borisa Popoviča, v katerem mu očitajo, da so razvoj pristanišča in njegovi ključni projekti (podaljšanje prvega pomola in gradnja novih vhodov) »spet predmet kupčkanja in obračunavanja lokalnih ter političnih sil«. Popovič naj bi namreč Luko Koper in prek nje Slovenski državni holding (SDH) držal v šahu z grožnjami s pritožbo na okoljevarstveno soglasje za podaljšanje prvega pomola. Ali je Popovič grožnjo uresničil, jim včeraj na občini ni uspelo potrditi.

Okoljevarstveno soglasje za podaljšanje prvega pomola so sicer na Agenciji za okolje Luki Koper izdali pred kratkim, medtem pa je bil državni prostorski načrt o razvoju pristanišča, pri sprejemanju katerega je sodelovala tudi koprska občina, sprejet že pred šestimi leti. Predstavnica občine v nadzornem svetu Luke Koper Sabina Mozetič je tudi aktivno sodelovala pri sprejetju strategije razvoja družbe, kjer je opredeljeno podaljšanje prvega pomola. Še leta 2013 se je z načrti strinjal tudi Popovič, ko je podpisal pismo podpore, pa tudi letošnjega marca ga podaljšanje pomola še ni motilo.

To podaljšanje pomola velja za najpomembnejšo luško naložbo, zanjo je Luka pridobila tudi evropska sredstva. »Vaša napoved o izpodbijanju okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje pomola I je skrajno neodgovorna in neutemeljena, saj vrača projekt skoraj na začetek. /.../ Z vsakim letom zamika projekta je slovensko gospodarstvo oškodovano vsaj za 100 milijonov evrov,« v pismu Popoviču pišejo zaposleni v Luki. »Dodatna administrativna bremena, ki bi onemogočila širitev prvega pomola, ne bi ogrožala le razvojnih ambicij Luke Koper, temveč številne druge dele slovenskega gospodarstva. Zato apeliramo na vas, da pri odločanju podprete razvojno strategijo Luke Koper,« so na župana pritisnili tudi v primorski gospodarski zbornici. Tak sklep so na včerajšnji seji predlagali tudi mestni svetniki Združene levice.