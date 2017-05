Zagovornik enakosti Miha Lobnik se je včeraj srečal s predsednikom republike Borutom Pahorjem in mu predal poročilo o delu v letu 2016. »V letu 2016 je bilo največ pobud in prijav diskriminacije na podlagi osebne okoliščine invalidnosti in spola,« so pogovor povzeli v Pahorjevem kabinetu. »Diskriminacija se dogaja na različnih področjih, največ je je na področju dela in zaposlovanja ter na področju socialne zaščite, vključno s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom, neredko pa tudi v vzgoji in izobraževanju,« so navedli. Lobnik je Pahorju predstavil tudi težave, ki jih ima že več kot pol leta z vzpostavljanjem svoje pisarne. Vlada mu namreč ne zagotovi sredstev za učinkovito delovanje. Zato je – uradno – primerov diskriminacije v Sloveniji mnogo manj, kot bi jih urad zagovornika odkril, če bi imel dovolj sredstev za boj proti diskriminaciji.

Nevladne človekoljubne organizacije, ki se ukvarjajo z bojem proti diskriminaciji, pa imajo sprenevedanja vlade dovolj. »V slovenskem političnem vrhu ni volje, da bi se novemu organu zagotovila zadostna sredstva za učinkovito delovanje,« so minuli četrtek sporočili iz pravno-informacijskega centra (PIC). O tem so nevladniki obvestili evropsko komisijo.

Predsednik državnega zbora je Lobnika že podprl Zagovornik enakosti Miha Lobnik, ki je na tem mestu lani jeseni nasledil Boštjana Vernika Šetinca, domače politike prepričuje, da bi moral njegov urad delovati kot neodvisen organ, soroden varuhu človekovih pravic ali komisiji za preprečevanje korupcije. Oba imata več deset zaposlenih in blizu dva milijona evrov letnega proračuna. Podporo Lobniku je med drugimi že izrazil predsednik državnega zbora Milan Brglez. Tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je vladi predlagala, da bi Lobnikov urad prejel dodatnih 500.000 evrov na leto. Sedanji letni proračun znaša 200.000 evrov, kar zadošča ravno za tri zaposlene in pokrivanje stroškov. Finančno ministrstvo je pobudo za povečanje proračuna zavrnilo, predsednik vlade Miro Cerar pa se do zadeve ni vsebinsko opredelil. Na povabilo na sestanek s predsednikom vlade Lobnik čaka že od začetka nastopa svoje funkcije. Na naše vprašanje, ali se Miro Cerar z Lobnikom ne želi sestati (že napovedani sestanek so februarja v zadnjem hipu odpovedali), iz premierjevega kabineta niso odgovorili. »Čeprav je pristojna ministrica Anja Kopač Mrak že pred dvema mesecema predlagala znatno povečanje proračuna, vlada hitrejšega razvoja na področju boja proti diskriminaciji za zdaj še ni podprla,« pravi Miha Lobnik.