Nada Penava prizora zgodnjega jutra 22. marca, bilo je 15 minut pred šesto uro, ko je odjeknil strel in se je njen soprog Milenko mrtev zgrudil ob njenih nogah na vrhu stopnic, ne bo nikoli pozabila. In še danes se dogodka, ki je zaznamoval njo in njene tri takrat še mladoletne otroke, spominja s solzami v očeh.

Kaj vse je prestala, ve le ona. Zdaj živi v Nemčiji, s sorodniki moža v Bosni pa nima več stikov. Kot smo izvedeli, so sorodniki nekaj časa sumili, da za vsem skupaj stoji ona, saj niso našli ne osumljenca in tudi ne motiva, ki bi ga nekdo imel za to kruto dejanje. Pa vendar se je klobčič po nekaj mesecih začel odvijati. Soprogi umorjenega je namreč policist, ki se je vsak dan vozil mimo njune hiše, omenil, da je dan pred umorom v bližini videl vozilo slovenskih registrskih tablic. Šele takrat je posumila, da bi lahko za vsem tem stal Jaka Ulčnik, sicer doma iz Bistrice ob Sotli, ki je bil kakšno leto pred dogodkom tudi pri njima in se je precej čudno vedel. »Jaz sem se ga bala, vedela sem tudi, da je precej problematičen, zato sem moža tudi oštela, ker je dovolil, da je enkrat pri nama celo prespal. Kaj je imel z njim, nisem vedela. Šele pozneje sem od drugih izvedela, da naj bi ga Jaka nagovarjal, da bi ga povezal z ljudmi, ki se ukvarjajo s preprodajo droge in tihotapljenjem,« je povedala Penavova.