Noč na jezeru vsako leto postreže s svojevrstnim kulinaričnim rekordom. Doslej je bilo največ »sladkih« rekordov, kot so torta velikanka, največja porcija sladoleda v Sloveniji, največji skutni štrukelj, sedem metrov dolga kremna rezina in sladka breskvica za 500 obiskovalcev. Nič manj niso priljubljeni rekordi z okusom po mesu. Eden takšnih bo na vrsti 10. junija letos.

»Po dogovoru z domačijo Konec iz Volč pri Tolminu smo se letos odločili za našo posebnost – tolminski želodec. Priprave so bile dolge. Napravili so ga februarja in sedaj potekajo še zadnji dnevi sušenja,« je povedal Darij Vouk, začetnik tradicionalne mostarske prireditve. »Naša prireditev ima dolgo tradicijo. Prva leta po vojni so pripravljali Beneško noč, ki pa je zelo hitro zamrla. Polnih 20 let ni bilo dogajanja ob akumulacijskem jezeru. Leta 1973 je prireditev ponovno zaživela in od takrat je vsako leto. Le datumi so se včasih spreminjali,« dodaja Vouk.

Priprave na izdelavo želodca so se začele že v hlevu, kjer so redili prašiča. »Ker na domačiji pridelujemo tudi sir, smo prašiču dajali prvovrstno sirotko, pšenico in druge dobrote. Tako je bil pravi za takšen želodec. Meso je bilo izjemne kakovosti,« je povedal David Leban z domačije Konec. Za izdelavo želodca so morali najprej pripraviti primeren, več kot štiri metre dolg ploh. Potem ko so pripravili meso, je prišlo na vrsto zahtevno polnjenje. Paziti je bilo treba, da črevo ni počilo. Zato so bile potrebne tudi ženske roke. Ko je vse bilo urejeno, so želodec s plohom, seveda obtežen z drugim plohom, premestili v zorilnico. »Vsak drugi dan je bilo treba želodec obračati. Prvi teden smo ga imeli na 90-odstotni vlagi pri 15 stopinjah. Po prvem tednu smo temperaturo znižali na 10 stopinj, stopnjo vlažnosti pa na 80 odstotkov. Seveda tega ne bi zmogli brez nove zorilnice, ki smo jo montirali konec lanskega leta,« je razložil Konec.

Mojster tudi za izdelavo rekordnih sirov Gospodar Anton Konec z organizatorji Noči na jezeru sodeluje že dobri dve desetletji. Obakrat je izdelal največji in najtežji hlebec sira. Prvič leta 1997, leta 2008 pa je presegel lastni rekord in naredil tako velik hlebec, da takšnega ne pomnijo na tolminskih planinah ali kmetijah od leta 1886. Med rekordi zagotovo izstopata tudi kilometer dolga klobasa, ki jo je izdelal Rajko Kragelj z Mosta na Soči, in 2864 metrov dolga hrenovka, posvečena je bila višini Triglava, naredili pa so jo leta 1999 v takratnem Perutninarstvu Pivka.