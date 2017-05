Govorim seveda o vrhniški tovarni Kemis. Dogodek, strašen in za zdaj s hudo neugotovljenimi (neugotovljivimi) daljnoročnimi posledicami, je odličen primer tega, kako Slovenci obožujemo naravo, nabiramo regrat, hodimo v hribe, se fotografiramo ob slapovih, hkrati pa imamo neko grozljivo slepo pego, ko bi bilo treba za čemaž in pitno vodo ter nerakotvoren zrak in neonesnažen pesek v vrtcu kaj narediti. Takrat postanemo pohlevne, fatalistične in sebične ritke. Takrat povešenih ramen ugotavljamo, da se, če hočemo službe, onesnaževanju pač ne da izogniti, da je vožnja z avtom pač bolj udobna in hitrejša kot z avtobusom in da je ekološko kmetijstvo za snobe. Vse bi naredili za svoje otroke, samo tega ne, da bi jim prihodnost omogočili s spremembami v svoji glavi. Se pravi, spremenili svoje škodljive navade