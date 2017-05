Zagovorništvo kot način trženja izdelkov se splača. Beautycounter, zagonsko podjetje iz kalifornijske Santa Monice, je lani ustvaril 225 milijonov dolarjev prihodkov, pri tem pa praktično ni porabil niti dolarja za konvencionalno oglaševanje. Petindvajset tisoč uporabnic, »svetovalk«, ki prodajajo njihove izdelke od vrat do vrat, na družabno-prodajnih srečanjih in prek svojih spletnih strani ter družabnih profilov, s širjenjem informacij in zagovorništvom zdrave kozmetike brez škodljivih kemičnih dodatkov deluje kot živ oglas, ki zagotovi podjetju tretjino letne prodaje.

Podjetje je pred tremi leti ustanovila Gregg Renfrew. »V nasprotju s splošnim prepričanjem je proizvodnja izdelkov za lepoto ena od najmanj reguliranih na trgu,« pravi direktorica Beautycounterja. »V Evropski uniji so prepovedali oziroma omejili uporabo 1400 sestavin kozmetičnih izdelkov, v ZDA pa le enajstih.« Lani je Renfrewova z ducatom sodelavk, svetovalk, začela intenzivno lobirati za spremembe v zakonodaji in nadzoru zvezne vlade nad kemikalijami, ki jih uporabljajo v kozmetični industriji. Senatorje in vladne strokovnjake prepričujejo o nujnosti novega zakona, s katerim bi okrepili nadzor Ameriške agencije za hrano in zdravila nad kozmetično industrijo.

Za Beautycounter so njihove svetovalke prav tako pomembne kot samo širjenje sporočil o zdravi kozmetiki. Renfrewova, ki ima sicer bogate poslovne izkušnje z delom v poprodaji, je začela razmišljati o podjetju za zdravo kozmetiko po tem, ko je ugotovila, da se je doma lahko izognila strupenim kemikalijam praktično pri vseh izdelkih, od čistil do ležišč, razen pri šamponih, vlažilcih, ličilih in drugih kozmetičnih izdelkih. Odločila se je, da bo v temačni svet osebne nege vnesla nekaj transparentnosti, in začela svojo proizvodnjo vlažilnikov in čistilnih krem brez strupenih kemikalij. Po treh letih njeno podjetje proizvaja že celotno linijo ličil, lasne nege in otroške kozmetike. Leta 2014 so prodali 500.000 izdelkov, leta 2015 dva milijona, lani pa že šest milijonov izdelkov.