Mačke imajo, kot smo pisali v prejšnji številki, rade ljudi, a se njihova družabnost, kot ugotavlja avtor knjižne uspešnice Cat Sense (Mačji čut) John Bradshaw, vseeno precej razlikuje od družabnosti psov.

Strokovnjak za mačje vedenje z Univerze v Bristolu je mačje vedenje, potem ko je nekaj časa raziskoval vedenje psov, opazoval več let, hotel pa je ugotoviti predvsem, kakšen je pogled mačk na svet v primerjavi z našim. Obenem je v svojih raziskavah hotel spoznati, kakšen odnos imajo mačke druga do druge in kakšna je njihova družbena struktura ter to, kako se vedejo v različnih delih dneva in kakšne odnose imajo s svojimi lastniki.

Ne mislijo, da smo neumni, smo pa štorasti »Veliko raziskav je bilo opravljenih na temo tega, kako se do ljudi vedejo psi. Jasno je postalo, da nas psi dojemajo kot drugačne od sebe in da takoj, ko nas vidijo, spremenijo svoje vedenje. Način, na katerega se psi igrajo z ljudmi, je tako popolnoma drugačen od načina, kako se igrajo s psi,« je v intervjuju za National Geographic povedal John Bradshaw ter dodal, da je z mačkami popolnoma drugače. »Očitno je, da vedo, da smo večji od njih, a se zdi, da svojega vedenja niso veliko prilagodile. Dviganje repa v zrak, drgnjenje ob noge in sedenje poleg nas je natančno to, kar počnejo mačke druga ob drugi. Mačke se do nas vedejo na način, ki ni drugačen od načina, na katerega se vedejo do drugih mačk. Mislijo pa, da smo ljudje nerodni: mačke se ne spotikajo ob ljudi, se pa mi spotikamo ob mačke. Kljub temu nas po mojem mnenju nimajo za butaste ali neumne, ker se mačka ne drgne ob mačko, če jo ima za podrejeno.«