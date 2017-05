Novopečeni voditelj Francije je ruskega kolega sprejel v Versajski palači izven Pariza, kjer ga je popeljal po razstavi o nekdanjem ruskem carju Petru Velikem, s katerim je morda želel vsaj malo omehčati napete odnose med državama. Stisk roke med voditeljema je bil videti veliko prijetnejši kot tisti med Macronom in Trumpom pred nekaj dnevi, ko so mediji poročali o »belih členkih« in napetih izrazih na obrazih.

Macron in Putin sta govorila o številnih temah, a po navedbah francoskega predsednika na več področjih nista prišla do skupnega jezika. Eno od teh je sirski konflikt. Rusija in Francija namreč v sirski državljanski vojni podpirata različne strani – Vladimir Putin stoji ob strani predsedniku Bašarju al Asadu, Macron pa kot del zahodne koalicije podpira uporniške sile, ki Bašarja obtožujejo uporabe kemičnega orožja proti lastnemu ljudstvu.