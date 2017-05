Po včerajšnjem presenečenju pri ženskah, ko je izpadla trenutna prva igralka sveta Angelique Kerber, smo lahko videli tudi prve nastope nosilcev v moški konkurenci. Novak Đoković je deloval sproščeno in osredotočeno, ko je v treh nizih (6:3, 6:4, 6:2) premagal Španca Granollersa, ki je kljub temu proti drugemu igralcu sveta prikazal dobro igro. Po srečanju je Srb za Eurosport pohvalil servis nasprotnika in dejal, »da s svojo igro še ni povsem zadovoljen in da si želi dvigniti nivo, ki na trenutke ni bil 100-odstoten«. Ob vprašanju glede novega trenerja Andreja Agassija ni skrival navdušenja: »Imeti v svoji loži legendo športa je resnično nekaj posebnega in mi je v čast.« Srbski teniški zvezdnik bo v naslednjem krogu igral z rojakom Jankom Tipsarevićem ali pa s Portugalcem Joaom Souso.

Vrača se 3000 vrtljajev na minuto Podobno odločen je bil začetek letos najbolj uspešnega igralca na pesku, ki je doslej izgubil samo v četrtfinalu turnirja v Rimu. Nekaj več težav je imel Nadal tokrat zgolj v drugem nizu, ko je domačin Benoit Paire po odvzetemu servisu v prvi igri zaigral bistveno bolje in ušel povedel s 3:1. Španec se je vrnil, a imel znova težave ob serviranju v osmi igri. Paire si bo gotovo zapomnil zamujene priložnosti, ko bi lahko povedel in nato serviral za niz. Španec je po dobljenem drugem nizu zaigral še bolje, Francoz pa ni imel več pravih možnosti za zmago (6:1, 6:4, 6:1). Zanimiv je letošnji podatek o Nadalovem forehand udarcu, saj je število top spin udarcev, ki presegajo rotacijo 3000 vrtljajev na minuto, znova izjemno visoko. Takšnih je kar 77 odstotkov, lani avgusta je bil tako nevaren zgolj z nekaj več kot petino udarcev. Znaten napredek je del uspešnega recepta na pesku v zadnjih mesecih. V naslednjem krogu se bo v Franciji pomeril z Nizozemcem Robinom Haasejem.

V drugi krog tudi Bedene Prav tako je bil v uvodu uspešen slovenski igralec z britanskim potnim listom Aljaž Bedene. Za uvod Roland Garrosa je premagal Američana Ryana Harrisona s 6:4, 6:0, 3:6, 6:1. Brez težav so si drugo dejanje turnirja priigrali tudi Grigor Dimitrov, Dominic Thiem (oba že včeraj), Milos Raonic, David Goffin in Marin Čilić. Dobro kaže tudi letos na pesku odličnemu urugvajskemu igralcu Pablu Cuevasu, poslastica dneva pa bo gotovo večerni obračun med Fernandom Verdascom in Aleskandrom Zverevom, ki je pred kratkim osvojil svoj prvi masters v Rimu, ko je v finalu premagal Đokovića.