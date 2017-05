Pete Frates, nekdanji igralec baseballa na Boston kolidžu, se od leta 2012 spopada z boleznijo ALS. Leta 2014 je z viralnim izzivom spodbudil k zbiranju denarja za obolele za ALS. Javnost je izzval, da se po glavi polije z vedrom ledeno mrzle vode in pozove svoje prijatelje, naj storijo enako ali donirajo denar za ALS zvezo. Humanitarna akcija je doživela velik uspeh, saj se je kar 17 milijonov ljudi polilo z ledeno mrzlo vodo in k temu pozvalo prijatelje, priključila pa sta se ji tudi Oprah Winfrey in Bill Gates. V samo osmih tednih so z izzivom zbrali 115 milijonov ameriških dolarjev.

Za zdravljenje in nego 3000 ameriških dolarjev dnevno Fratesa lastno zdravljenje danes stane približno 3000 ameriških dolarjev dnevno, njegova družina pa si prizadeva pridobiti finančno pomoč. Želijo si namreč, da bi se Frates lahko še naprej boril z boleznijo in preživljal čas z njegovo dvoletno hčerjo. Za Peta in druge obolele za isto boleznijo bodo 5. junija organizirali akcijo zbiranja denarja za boj proti ALS. Ta bolniku onemogoča nadzor nad gibanjem mišic, kar lahko privede do izgube zmožnosti govora, hoje, prehranjevanja ali celo dihanja.