Slovenski rokometaši bodo priprave pričeli 5. junija v Zrečah, do 10. junija pa bodo vadili brez Marka Bezjaka, Primoža Prošta in Jureta Dolenca, ki imajo klubske obveznosti v Nemčiji oziroma Franciji. Tam se jim bodo pridružili tudi nekateri novinci, in sicer Matic Verdinek (Maribor Branik), Patrik Leban (Riko Ribnica) in Igor Žabič (Sporting). V sklopu priprav bodo odigrali dve prijateljski tekmi s Črnogorci, prva bo 8. junija v Škofji Loki, druga pa dan kasneje v Šmartnem pri Litiji.

Slovenija je po štirih odigranih tekmah v skupinskem delu sicer na tretjem mestu. Za vodilno Nemčijo, ki si je že zagotovila nastop na evropskem prvenstvu, zaostaja za pet, za drugouvrščeno Portugalsko pa za dve točki. Slovenija se bo 14. junija pomerila s Švico v Schaffhausnu, s Portugalsko pa 17. junija v Kopru. Na evropsko prvenstvo se bosta uvrstili najboljši izbrani vrsti iz skupine 5.