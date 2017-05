Hiša MODERN, ki je uspešnica v prodajnem programu Marlesovih hiš na ključ, je do 31. maja v sklopu Marlesovih pomladnih ugodnosti še bolj ugodna in dostopna. Zgrajena je v visokoučinkovitem nizkoenergijskem sistemu, toploto za ogrevanje in pripravo tople vode zagotavlja toplotna črpalka, za katero je investitor izpolnil pogoje Eko sklada za pridobitev nepovratnih sredstev. HIŠA MODERN je odličen primer uporabe Marlesove po meri preoblikovane tipske okolju prijazne gradnje, ki je hkrati najboljši spoj dovršene arhitekturne zasnove in popolne prilagoditve potrebam in željam lastnikov. Domišljeno razporejeni bivalni prostori v spodnji etaži in mansardi presegajo stereotipe o klasični mansardni hiši. Tehnične odlike in dovršenost hiše se kažejo v posluhu za individualne želje naročnikov, kjer je za dober rezultat bilo najpomembnejše dobro sodelovanje med arhitektom, naročnikom ter izvajalcem.

Marles vam to pomlad nudi izjemne ugodnosti zaradi katerih bo nakup hiše lažji, enostavnejši in dostopnejši. Zato boste na dnevu odprtih vrat deležni celovite predstavitve Marlesovih pomladnih ugodnostih 2017, ki vam do 31. maja omogočajo nakup Marles hiše z izjemnimi popusti in dodatnimi brezplačnimi novostmi. Hkrati vam bodo predstavili celovito ponudbo Marles Hiš nas ključ, največji izbor hiš na ključ v Sloveniji, ki predstavlja dodano vrednost v Marlesovem opusu sodobnih lesenih hiš s poudarkom na sodobni arhitekturi, razgibani in funkcionalni razporeditvi prostorov, visoki energijski učinkovitosti in gradnji iz najkvalitetnejših certificiranih materialov. Obiskovalci bodo imeli priložnost izmenjati ideje o zasnovi svojega sanjskega doma, saj bodo za brezplačno individualno svetovanje na voljo Marlesovi arhitekti. Prav tako boste na dnevu odprtih vrat deležni podrobnejših informacij o dopolnjeni ponudbi Marles All Inclusive, ki omogoča popolno storitev za najenostavnejšo pot do vašega doma.

Informacije o natančni lokaciji in kontaktni obrazec za prijavo na dogodek je na voljo na spletni strani

