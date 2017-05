Navijači so si želeli ogledati razprodano tekmo in si skušali izboriti vstop na nacionalni stadion s kapaciteto za 35.000 gledalcev v glavnem mestu. Ko so organizatorji odprli vrata na stadion, je na tisoče navijačev množično pritisnilo in se skušalo prebiti na tribune. Časnik La Prensa je poročal, da je nastal kaos na vhodih na stadion, potem ko so organizatorji prodali več vstopnic, kolikor ima stadion sedežev.

Do stampeda je prišlo, ko je policija posegla po solzivcu in vodnih topovih, da bi navijače umirila in jim preprečila vstop. Navijači so se skušali umakniti vodnemu curku in solzivcu, nastala je panika, v stampedu pa je življenje izgubilo vsaj pet oseb.

Tekmo med gostitelji Motaguo in moštvom Honduras Progreso so vseeno odigrali. Šef Motague Eduardo Atala je na Twitterju zapisal, da iz varnostnih razlogov tekme niso odpovedali, saj je bil stadion povsem napolnjen do zadnjega kotička. Nogometaši Motague so zmagali s 3:0.