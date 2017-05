Točne sorodstvene povezave med morilcem in pobitimi še ugotavljajo, doslej pa je znano, da je Godbolt dejanja priznal novinarjem lokalnega časopisa, ko so ga s strelno rano odpeljali v bolnišnico. Ni še jasno, kdo ga je ustrelil, povedal pa je, da si ne zasluži življenja po tem, kar je storil. Upal je, da ga bodo policisti ubili, ampak se mu ni izšlo.

Preiskovalni urad Misisipija MBI poroča, da je Godbolt pobijal na treh lokacijah. Očim njegove žene Vincent Mitchell je medijem pojasnil, da se je ta pred kratkim skupaj z otrokoma zatekla na njegov dom, ker je bil Godbolt nasilen. Po podatkih MBI ima aretirani zajetno kartoteko zaradi nasilništva. V soboto zvečer se je prišel v zaselek Bogue Chito pogovoriti ali prepirati v zvezi z dostopom do otrok.

Nekdo je poklical šerifov urad in po prihodu pomočnika se je zadeva vnela. Godbolt je potegnil pištolo, ubil policista in še tri ženske - taščo, njena sestra in taščino hčerko. Mitchell je pravočasno pobegnil skupaj z morilčevo ženo. V bližnjem kraju Brookhaven so kasneje odkrili še dva mrtva fanta, na tretjem prizorišču pa trupli moškega in ženske. Vsi pobiti so bili v sorodu ali z Godboltom ali z ženo.