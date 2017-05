Takšni in podobni dogodki so na družbenih omrežjih že stalnica. Enkrat se žolčna bitka bije med verniki in ateisti, drugič med zagovorniki in nasprotniki cepljenja, potem se razvije razprava med simpatizerji partizanov in domobrancev. In tako v nedogled. Pa saj to ni niti nič čudnega, če nizek nivo debate vidite na javnih razpravah parlamentarnega odbora. V samem hramu demokracije. Razprava je vedno dobrodošla, saj se mnenja lahko izmenjajo samo s pomočjo komunikacije na takšen ali drugačen način, ampak težava se pojavi takrat, ko je v tej komunikaciji veliko premalo trdnih argumentov, ki bi na objektiven in lep način poskušali razložiti, od kod prihaja njihovo mnenje. Ker je dokazov premalo, je na drugi strani toliko več žaljivk in groženj, tako latentnih kot tudi manifestnih.

Mirne