Dela na hitri cesti skozi Vipavsko dolino bodo trajala predvidoma do konca avgusta. Najprej bo popolna zapora vozišča iz smeri Vrtojbe proti Ajdovščini, predvidoma v prvi polovici julija pa bo za ves promet zaprto vozišče v nasprotni smeri. V času popolne zapore polovice cestišča bosta na priključku Selo zaprta tudi izvoz in uvoz v isti smeri.

Osem milijonov za 9500 metrov

Kot so sporočili iz Družbe za avtoceste Republike Slovenije (Dars), bodo skupaj obnovili 9,5 kilometra vozišč na odseku med Ajdovščino in Vogrskim. Pogodbo o obnovi odseka hitre ceste med Vipavo in Selom so sklenili s partnerjema Kolektor CPG Nova Gorica in CPK Koper. Pogodbena vrednost del je 7,98 milijona evrov, rok izvedbe pa je 90 dni od uvedbe izvajalca v delo.

Na Darsu dodajajo, da je odsek Vipava–Selo–Vogrsko močno prometno obremenjen predvsem s tovornim prometom. V zadnjih šestih letih se je povprečni letni dnevni promet povečal za 16 odstotkov (s 13.667 vozil na 15.857). Najbolj, kar za 45 odstotkov, se je povečal promet težkih tovornih vozil (s 1988 na 2888), ki tudi najbolj uničujejo cestišče. Odsek je star že skoraj dve desetletji in v tem obdobju razen investicijskega vzdrževanja ni bil obnovljen.