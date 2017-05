Sago pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za gradbene posege na območju Plečnikovega stadiona je te dni zaznamoval nov presenetljiv preobrat. Na izdano okoljevarstveno soglasje namreč ni prišla le pričakovana pritožba stanovalca Fondovih blokov, temveč je pritožbo vložilo tudi državno pravobranilstvo, je razkrilo Delo.

V uradu generalnega državnega pravobranilca mag. Jurija Groznika so poudarili, da so pritožbo vložili »v javnem interesu na podlagi pozivov in iniciative civilnih organizacij in posameznikov«. Navedli so dva vzroka za pritožbo. Prvi je bil ta, da tri parcele, na katerih Bežigrajski športni park načrtuje posege in jih v soglasju navaja agencija za okolje, v zemljiški knjigi ne obstajajo več.

Drugi, veliko bolj zanimiv pritožbeni razlog pa je varovanje kulturne dediščine. »V izpodbijanem okoljevarstvenem sog