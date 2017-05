Vrednost gradbenih del se je lani znižala za 17,7 odstotka. V največji meri zaradi prehoda iz stare v novo finančno perspektivo črpanja evropskih sredstev in s tem upadom državnih naložb. A na obzorju so obetavnejši časi.

Po besedah direktorja Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov pri GZS Jožeta Renarja je bilo lansko leto najslabše v zadnjih dveh desetletjih po izvedenih gradbenih delih. Gradbeništvo je bilo edina panoga, ki je ustvarila izgubo. Po podatkih Bisnoda je znašala 72 milijonov evrov.

Marca več kot 40-odstotna rast gradbenih del Medtem ko se je vrednost del nizke gradnje znižala za 24,7 odstotka, se je pri stavbah zvišala za 2,4 odstotka, predvsem na račun visoke rasti gradnje stanovanj. Ta se je povišala kar za 73,6 odstotka. Ob izboljšanju gospodarskih razmer in postopnem okrevanju nepremičninskega trga se je po navedbah Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) konec leta 2015 začela krepiti gradnja stanovanj, sredi lanskega leta pa tudi gradnja nestanovanjskih stavb. Pozitivni trendi se nadaljujejo tudi letos. Podatki državnega statističnega urada kažejo, da se je vrednost gradbenih del v prvem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišala za petino. Vrednost marca letos opravljenih gradbenih del pa je bila 41,4 odstotka višja kot marca lani. Zaradi nižjega obsega gradbenih del v prvem četrtletju, ki je vsako leto precej odvisen tudi od vremenskih razmer, ta kazalnik še ne pove veliko, je dejal Renar, ki sicer pričakuje, da bo obseg gradbenih del v prihodnjih letih naraščal. Optimizem je čutiti tudi v vrstah gradbincev. Po besedah direktorja družbe Kolektor CPG Kristjana Mugerlija je lansko leto zaznamovala odsotnost večjih projektov, financiranih z evropskimi sredstvi. »Letos je dela dovolj. Počasi bomo gradbinci prezasedeni. Pred začetkom je več večjih poslov, kot so tovarna za Magno Steyr, trgovski center za Ikeo in Spar, logistični center Kuhne & Nagel, velika garažna hiša v Luki Koper, prebuja pa se tudi Emonika,« je povedal Mugerli. Zato bo začelo primanjkovati zaposlenih in opreme, tudi zato, ker se veliko dela obeta na Hrvaškem, kjer bo več slovenskih družb poskušalo pridobiti posel, je dodal. Kot je pojasnil Renar, so na Hrvaškem zdaj v takšnem obdobju, kot je bilo v Sloveniji v času pretekle finančne perspektive. Zaradi finančnih težav dveh večjih hrvaških gradbincev Hidroelektre in Viadukta Zagreb so priložnosti v sosednji državi še toliko večje.

Zaradi države tudi do 50-odstotna letna nihanja Gospodarska rast poganja naložbe v gradbeništvu. Prvi mož Pomgrada Igor Banič opaža, da se povečujejo aktivnosti v gospodarstvu in da številne družbe širijo proizvodne zmogljivosti. Poleg tega so predvidena vlaganja v rekonstrukcijo železniške infrastrukture in državnih cest. Toda po njegovih besedah bo visoke ravni iz leta 2014 in 2015 težko doseči. K ponovnemu vzponu gradbeništva bi po mnenju direktorja GIC Gradenj Ivana Cajzka lahko pripomogla država s kontinuiteto javnih naročil, s čimer bi se izognili visokim letnim nihanjem: »V Avstriji so le nekajodstotna letna nihanja, v Sloveniji pa znašajo tudi do petdeset odstotkov.« Po Cajzkovih pojasnilih se je trg začel prebujati, obseg stanovanjske gradnje, za zdaj predvsem v Ljubljani, pa je začel naraščati. Banič se strinja, da bo vzpon gradbeništva v veliki meri odvisen od gradnje stanovanj. »Veliko se gradi, vendar je vprašanje absorpcije novih stanovanj na trgu.« Oživitev zasebnih naložb po Renarjevem mnenju daje upanje, da se bo panoga razvijala v normalnem obsegu, ne pa da bo odvisna od države in evropskih sredstev. Po Renarjevih opozorilih so cene gradbenih del še vedno na izjemno nizkih ravneh, zvišale pa se bodo le stežka. »K temu veliko prispevajo javna naročila, na katerih država spodbuja neobičajno nizke cene. Takšna ravnanja so tvegana tako za podjetja kot za številne zaposlene,« je dejal Renar. Doseganje nizkih cen na javnih razpisih Banič pripisuje pomanjkanju dela za številne gradbince, pojavlja pa se veliko na novo nastalih družb, ki iščejo svoj prostor pod soncem.