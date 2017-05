Predvolilno politično premirje je prvi prekinil vodja laburistov Jeremy Corbyn z govorom, v katerem je dejal, da je sodelovanje Britanije v vojnah na tujem dalo gorivo terorizmu v Britaniji. Čeprav tako misli večina Britancev, so ga srdito napadli številni konservativni pa tudi nekaj laburističnih politikov, ki so povezani z »blairovskim« krilom stranke. Z različnimi besedami so mu očitali opravičevanje terorizma in »mehkobo do terorizma«, čeprav si teh očitkov ni zaslužil niti z eno besedo.

Podtikanja in potvarjanja

Najbolj sta se razburjala obrambni minister Michael Fallon, ki je Corbynu pripisal »zelo zmedeno in nevarno razmišljanje, ker namiguje na to, da je Britanija na tak način sama priklicala nase teroristični napad v Manchestru«. Zunanji minister Boris Johnson, ki je v preteklosti sam povezoval britansko sodelovanje v vojnah na tujem in terorizem islamskih skrajnežev v Britaniji, je zdaj vpričo ameriškega zunanjega ministra Rexa Tillersona dejal, da so bile Corbynove besede »absolutno pošastne«: »To, da se prav v tem tednu pojavi poskus opravičevanja ali legitimiziranje terorističnih akcij, je nekaj neverjetnega in nerazložljivega.« Nekaj neverjetnega, a razložljivega je to, da konservativci posegajo po tako očitnem podtikanju in potvarjanju tega, kar je dejal Corbyn.

Zaradi razumljive občutljivosti teme je Corbyn zelo pozorno izbiral besede in poudaril, da je povsem jasno, da je vsa krivda na teroristih. »Noben razlog, ki bi temeljil na akcijah katere koli vlade, ne more opravičiti ali celo primerno razložiti srhljivih dejanj, kot je bil pokol tega tedna, vendar moramo biti dovolj pogumni za priznanje, da vojna proti terorju enostavno ne deluje. Potrebujemo pametnejši način za zmanjšanje grožnje iz drugih držav, ki dajejo zatočišče teroristom in ustvarjajo terorizem. Laburistična vlada bi poskrbela za to, da bi naša zunanja politika zmanjševala, ne pa povečevala grožnje naši državi. Vojska na naših ulicah je jasen dokaz, da sedanji pristop ne deluje,« je dejal Corbyn.