Nekoč največja libijska teroristična skupina Ansar Al Šaria je zaradi svoje vse večje nepomembnosti končala boj. Svojo razpustitev je razglasila na spletu. Nastala je ob padcu Moamerja Gadafija, povezala se je z Al Kaido in leta 2012 umorila ameriškega veleposlanika v Libiji. Očitno pa je v zadnjih letih nemočna proti generalu Kalifi Haftarju, ki obvladuje vzhodni del Libije. Največ mož je sicer Ansar Al Šaria izgubila zato, ker so prestopili k IS. Še leta 2014 je osvojila polmilijonski Bengazi, a tedaj se je že pojavil Haftar, ki ga je sprva podpiral Zahod, danes pa Rusija. Prav v bojih s Haftarjevi silami je januarja 2015 umrl njen voditelj Mohamed Zahavi.

Nato se je zdelo, da se bo IS tudi v Libiji – kot v Siriji in Iraku – močno okrepila ob državljanski vojni, v zadnjih treh letih med generalom Haftarjem in silami na zahodu Libije. Vendar se tudi v »sredozemski Somaliji« IS že nekaj časa umika, tako so vladne sile iz zahodne Libije, ki jih podpirajo ZN in Zahod, lani maja začele dolgotrajno, a uspešno obleganje obmorskega mesta Sirta, tedaj edine večje postojanke IS.

Skupine IS so sicer zdaj aktivne v puščavi. Salman Abedi pa je bil v Libiji, teden dni preden je v Manchestru v samomorilskem napadu, ki si ga lasti IS, ubil 22 ljudi. Mogoče je, da je Abedija kakšna skupina iz Libije, povezana z IS, poslala v Manchester. Njegov v Libiji aretirani brat naj bi v imenu IS pripravljal napad v Tripoliju.

Teroristi služijo z migranti Vsega skupaj je zdaj v Libiji 500 bojevnikov IS, pred bitko za Sirto so mediji poročali o številki 3000. Toliko naj bi bilo zdaj vseh islamističnih skrajnežev v Libiji. Skupine, povezane z IS in Al Kaido, zdaj velikokrat sodelujejo. Menda se teroristi financirajo predvsem tako, da organizirajo prevoz migrantov po morju iz Libije v Italijo. Letos je v Italijo po morju prišlo že 50.000 migrantov, kar je 40 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Člani IS ne potujejo več skupaj v večjih skupinah, saj so jih januarja ameriška letala ubila vsaj 80. Američani jih še naprej poskušajo spremljati z brezpilotnimi letali, bazo imajo v Tuniziji, še eno pa nameravajo zgraditi v Nigru. Libijske sosede se predvsem bojijo, da se bodo njihovi državljani v Libiji urili za teroristične napade doma. Čad je zato zaprl mejo z Libijo, Alžirija svojo nadzira predvsem z letali, Tunizija, kjer so teroristični napadi močno prizadeli turizem, pa je zgradila 200 kilometrov dolg zid iz zemlje. Vendar IS, ki ima svoje skupine tudi ob meji s Tunizijo, še vedno poskuša izvajati vpade v to demokratično državo. IS se lahko okrepi, zlasti če se bo kaos v Libiji – kjer ni enotne države, pogosto tudi ne elektrike in tujih valut, med mladimi je brezposelnost 40-odstotna pa še cena nafte je nizka – nadaljeval. V Tripoliju se prav v zadnjih dneh milice spet spopadajo za prevlado.