Minuli konec tedna je bil v številnih nogometnih državah namenjen finalnim obračunom v pokalnih tekmovanjih. Nekateri klubi so z zmagami reševali sezono, drugi so z novo lovoriko le nadgradili uspešno sezono. Eden takih je Partizan, ki je v Srbiji prišel do dvojčka. Za dodatno zadovoljstvo med navijači črno-belih je poskrbelo dejstvo, da so v finalu pokala ugnali večne rivale, Crveno zvezdo. Končni izid je bil 1:0, junak pa Nikola Milenković, ki je zadel v 42. minuti.

Arhitekt odlične sezone Partizana je trener Marko Nikolić, ki je med januarjem in aprilom 2016 vodil ljubljansko Olimpijo. Na klop beograjskega kluba je sedel avgusta lani, po osvojitvi dvojne krone pa veselja ni mogel skrivati. »Šestič v bogati zgodovini Partizana smo osvojili dvojno krono. 37 zaporednih tekem že ne poznamo poraza, od tega smo trikrat premagali Crveno zvezdo in z njo enkrat remizirali. Nobenega dvoma ni, da je bilo moje moštvo najboljše v Srbiji v letošnji sezoni,« je po sobotni zmagi v finalu pokala povedal Marko Nikolić, nato pa skupaj s člani trenerskega štaba, vodstva kluba ter nogometaši uspeh proslavljal dolgo v noč. V taboru črno-belih so po zmagi razkrili, kako so igralce pred finalom pokala dodatno motivirali. Petnajst minut pred izhodom na zelenico stadiona Partizan so jim predvajali posnetek, v katerem so družinski člani in prijatelji igralcem želeli srečo.

Nogometni velikani PSG, Barcelona, Borussia Dortmund in Arsenal so z zmagami v domačih pokalih rešili sezono. Najtežje delo so imeli Parižani, ki so proti Angersu slavili z zvrhano mero sreče. V 91. minuti je namreč po kotu Angela Di Marie branilec Issa Cissokho z glavo žogo nesrečno pospravil za hrbet svojega vratarja. Arsenal je z goloma Alexisa Sancheza in Aarona Remseyja z 2:1 porazil Chelsea, osvojil pokal FA in Antoniu Conteju tako preprečil, da bi že v prvi sezoni prišel do dveh lovorik. V Španiji so že 29. v svoji zgodovini do pokalne zmage prišli nogometaši Barcelone, ki so s 3:1 porazili Alaves. Blestel je kdo drug kot Lionel Messi, ki je prvemu golu dodal še asistenco za tretjega Francisca Alcacerja. Finale španskega pokala je bila sicer zadnja uradna tekma na stadionu Vicente Calderon. Sobotni večer je bil srečen še za nogometaše Borussie iz Dortmunda, ki so po golu z enajstih metrov Pierra-Emericka Aubamayanga v drugem polčasu z 2:1 ugnali Eintracht iz Frankfurta. Odlično sezono pa ima na Škotskem za seboj tudi Celtic. Moštvo stratega Brendana Rodgersa je šestič zapored osvojilo škotsko državno prvenstvo, škotski ligaški pokal in za popoln trojček lovorik z zmago proti Aberdeenu z 2:1 še škotski nogometni pokal.

V sredo bosta znana tudi pokalna zmagovalca Slovenije in Hrvaške. V Kopru se bosta namreč pomerila Olimpija in Domžale, v Varaždinu pa Rijeka Matjaža Keka in Dinamo.