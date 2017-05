Konec dober, vse dobro. Pa ne samo za Maribor, ki je nadgradil svoje slavje najprej s prvo zmago po petih tekmah, nato pa še s koncertom in ognjemetom na južni ploščadi Ljudskega vrta. Za štajersko čago, ki je imela vse, kar ta pač mora imeti. Najprej domačo zmago. Sicer pa se je še za Krško mariborsko slavje dobro izšlo, saj jih poraz, ki je deloma dišal tudi po remiju, ni pahnil na deveto mesto in v boj za obstanek v ligi, ker je Olimpija premagala Aluminij. Za ceremonialno tekmo je Maribor pokazal ravno dovolj, Dino Hotić pa je končno zabil, ko je to dejansko štelo. Povrhu z desnico.

Štelo je še bolj za goste, zato so vijoličasti prvič dovolili Robertu Pušaverju, Damjanu Vukliševiću in Martinu Kramariću nastopiti proti »svojemu« klubu, kar je skušal izkoristiti zlasti slednji z dvema nevarnima situacijama. »Nadarjenost je znana, fantje imajo talent, zato so člani Maribora. Taka posoja je zelo dobrodošla,« je ocenil celo Darko Milanič, navdušen, da se je tekma dobro končala za obe moštvi. Naposled je iz moštva izvlekel dovolj za zmago, pri čemer je Hotić v izdihljajih prvega polčasa z natančnim strelom vzel Krčanom dobršno mero volje, ko se je že zdelo, da bosta zapravljen strel Tavaresa in nato nemara še vratnica Mujana državne prvake vnovič spravila v zadrego. Tokrat si je, priložnosti primerno, niso dovolili, ne glede na vnovič zadržano postavo, v kateri je največ prostora, nastalega po izostanku Dareta Vršiča, vnovič našel Gregor Bajde.

Ne samo nogometaši, tudi navijači Maribora so komaj čakali, da se sezona konča, pri čemer so novi lastniki dresov Dareta Vršiča, Rodriga Defendija, Milivoja Novakovića in še koga najbrž imeli za to zadnjo priložnost. Čeprav je na igrišču sezone konec, se v pisarnah Mladinske ta še nadaljuje.

Potem ko so Koprčani izpadli iz boja za Evropo, so za slovo predstavili svojo prihodnost. Kljub mladosti in neizkušenosti se je rumena enajsterica zelo odločno postavila po robu popolni goriški zasedbi, ki je v posrednem dvoboju z Olimpijo za naslov podprvaka potrebovala vse tri točke. V prvem polčasu so ga držali v rokah Ljubljančani, dobrih deset minut pred koncem sezone ga je mestu vrtnic priboril nigerijski napadalni dvojec Osuji in Edafe. Slednji je zadel prvič letos. Dovolj za uspeh, s katerim so spomladanski prvaki celo prehiteli načrte vračanja na slovenski nogometni vrh.

Medtem ko se nogometaši Olimpije mučili v Stožicah, da so z desetim golom Leona Benka v sezoni vendarle strli odpor žilavega Aluminija, so bili menedžerji na tribuni VIP na preži, kako se s s svojimi ponudbami in idejami prebiti čim bližje predsedniku Milanu Mandariću in prvemu kadroviku za novo sezono Mladenu Rudonji. Novi trener bo očitno Hrvat Igor Biščan. Pri Olimpiji je najbolj ugajal 18-letni ganski napadalec Issah Abass, ki zavzeto igra tudi v obrambi, a so Ljubljančani verjetno že zamudili z njegovim odkupom, medtem ko je največji zvezdnik zimskega prestopnega roka Nathan Oduwa prednjačil z neprofesionalnim pristopom. Tudi nekateri soigralci so drugi polčas vzeli prelahko, zato je bila Olimpija nekajkrat v težavah. A zmaga je dobra za dvig samozavesti pred finalom pokala v sredo na Bonifiki, medtem ko so Domžale z rezervisti visoko izgubile s Celjem.

»Z zmago smo izpolnili dnevno nalogo, a tretje mesto je manj od pričakovanj. Če v sredo na naši tekmi leta osvojimo pokal, bomo zacelili rane iz prvenstva in sezona bo vendarle dobila pozitivno oceno,« je povedal branilec Olimpije Nemanja Mitrović. Kot kapetan je imel zelo zahtevno nalogo: »Zelo težka sezona z veliko menjavami trenerjev, direktorjev, igralcev in poškodbami. Na začetku je bilo zaradi novincev veliko težav, da smo vzpostavili skupni jezik, nato je bilo malo boljše. V naslednji sezoni bo Olimpija kar uspešna,« je dodal Mitrović, ki verjetno odhaja v tujino, saj je skupaj Vodiškom in Miškićem v prodajni izložbi.

»Ko sem prodiral proti golu, igralec Olimpije ni zadel žoge, ampak mene,« je sporni trenutek v 78. minuti opisal napadalec Aluminija Blaž Kramer, ko je padel po dvoboju z Baskero v kazenskem prostoru. »Glede na to, da smo bili peta ekipa spomladi, ki je premagala Olimpijo in Maribor, si zaslužimo prvoligaški status,« je menil trener Aluminija Slobodan Grubor, ki je bil zaradi protestov izključen v 80. minuti.

1. SNL, 36. krog 1. Maribor 36 21 10 5 63:30 73 2. Gorica 36 16 12 8 48:39 60 3. Olimpija 36 17 9 10 49:35 60 4. Domžale 36 16 8 12 63:45 56 5. Celje 36 15 10 11 48:39 55 6. Koper 36 12 14 10 43:40 50 7. Rudar 36 10 11 15 49:53 41 8. Krško 35 8 15 13 39:50 39 9. Aluminij 36 9 11 16 38:52 38 10. Radomlje 36 1 10 25 23:80 13 Maribor bo igral v kvalifikacijah za ligo prvakov, Gorica, Olimpija in Domžale pa v kvalifikacijah za ligo Evropa. V drugo ligo so izpadle Radomlje, Aluminij gre v dodatne kvalifikacije. Novo državno prvenstvo se bo začelo 15. julija 2017.

Najboljši strelci 17 – Mary (Rudar), 16 – Glavina (Rudar, 1 gol z 11 m), 15 – Zahović (Maribor, 2 gola z 11 m), Volaš (Celje), 14 – Burgić (Gorica, 9 golov z 11 m), 13 – Dangubić (Krško, 4 goli z 11 m), 11 – Novaković (Maribor), 10 – Benko (Olimpija, 1 gol z 11 m), 9 – Vršič, Tavares (oba Maribor), Škoflek (Aluminij) …