Festival Slovenia Press Photo letos poteka kot del spremljevalnega programa razstave fotografij Roberta Cape, ki je med drugim fotografiral izkrcanje v Normandiji, špansko državljansko vojno in druge prelomne dogodke prejšnjega stoletja. Na to, kaj danes pomeni biti vojni poročevalec, bodo nocoj na okrogli mizi poskusili odgovoriti slovenski novinarji in fotografi, Dnevnikov Ervin Hladnik - Milharčič ter Matic Zorman, Erik Valenčič, Jure Eržen, Matej Leskovšek, Boštjan Slatenšek, Vili Einspieler in Tomi Lombar, pogovor pa bo povezoval Ali Žerdin.

Mednarodna različica okrogle mize bo v petek, ko se bodo pod vodstvom Alaina Mingama, člana Novinarjev brez meja, o isti temi pogovarjali Remy Ourdan in Laurent van der Stock s časnika Le Monde, alžirska fotografinja Zohra Bensemra, fotograf AP Darko Bandić, pa tudi profesor psihiatrije Anthony Feinstein. Slednji bo dan prej, v četrtek, predaval o duševnem zdravju vojnih poročevalcev. Feinstein velja na tem področju za pionirja, saj se je vedenjska psihologija pred njim posvečala zgolj veteranom, gasilcem, policistom in žrtvam zločinov.

Festival se bo končal 5. junija s podelitvijo priznanj. Mednarodna strokovna žirija bo podelila tudi nagrado za najboljšo skupno fotografijo in fotozgodbo celotnega natečaja, zmagovalna dela pa bodo na ogled v Cankarjevem domu od 5. do 25. junija.