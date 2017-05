Simon Hudolin - Salči (1977) je magistriral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Od leta 2004 deluje skupaj z Matejo Rojc v ustvarjalni navezi z imenom Small But Dangers; lani se je dvojec predstavil na samostojnih razstavah v Centru sodobnih umetnosti v Celju in na Institutu za sodobno umetnost v Zagrebu, letos pa na razstavi v galeriji ŠKUC v Ljubljani.

Nagrada skupine OHO je osrednja nacionalna nagrada za vizualno umetnost, namenjena umetnikom do 40. leta starosti, podeljuje pa se za kakovostno in inovativno umetniško delo, ki je nastalo v zadnjih dveh letih v mediju slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, instalacije, fotografije, videa, novih medijev in performansa. Pobudnik nagrade, Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., jo je letos podelil že dvanajstič, tokrat v sodelovanju z Residency Unlimited in Trust for Mutual Understanding. Nagrajenec bo tako v septembru odpotoval na dvomesečno bivanje v Residency Unlimited v New York. gb, sta