Slovenska atletska sezona na prostem se je s tradicionalnim mitingom v Slovenski Bistrici začela spodbudno. Tako za nekatere slovenske atlete kot za tuje športnike, ki so na začetku sezone pokazali odlično pripravljenost. Slovenska junaka sta bila Luka Janežič in Anita Horvat, ki sta postavila državna rekorda. Janežič s časom 31,89 v teku na 300 m, Horvatova pa v teku na 400 m s časom 52,95 v konkurenci do 23 let, v kateri je popravila 20 let star rekord Brigite Langerholc.

»Lani mi je v Slovenski Bistrici pri lovu na državni rekord spodletelo, tokrat pa sem Matiji Šestaku odvzel še zadnji državni rekord. Glede na to, da sem v teku na 300 metrov krepko izboljšal osebni rekord, si lahko od prihajajoče sezone veliko obetam. Spodbudo mi je dal tudi dober začetek sezone v teku na 100 in 200 metrov,« ni skrival navdušenja Luka Janežič, ki si je za naslednji cilj zadal izpolnitev norme za SP v teku na 400 m, njegovi paradni disciplini. Cilj bo skušal uresničiti 5. junija v Pragi, 11. junija pa ga čaka močan mednarodni miting na Nizozemskem. Tek na 300 m ni olimpijska disciplina, zato je redko na programu mednarodnih mitingov. Svetovni rekord ima od leta 2000 Michael Johnson (30,85).

»Brigito Langerholc zelo spoštujem, zato sem vesela, da sem izboljšala prav njen državni rekord. Pričakovala sem izboljšanje osebnega rekorda, zato me doseženi čas ni presenetil. V tej sezoni bom skušala izpolniti normo za nastop na članskem svetovnem prvenstvu, moj glavni cilj sezone pa ostaja nastop na evropskem prvenstvu do 23 let,« pravi Anita Horvat, ki je v Slovenski Bistrici v teku na en stadionski krog prepričljivo ugnala na papirju prvo favoritko Srbkinjo Tamaro Saleški.

Od tujih atletov sta se v Slovenski Bistrici izkazala Srb Lazar Anić in Hrvat Stipe Žunić. Anić je izkoristil idealne razmere v skoku v daljino ter z zgornjo mejo dovoljenega vetra v hrbet dveh metrov na sekundo poletel 815 cm daleč ter izpolnil normo za nastop na avgustovskem svetovnem prvenstvu v Londonu. Žunić, finalist olimpijskih iger v Riu de Janeiru, pa je na domačem stadionu slovenskega rekorderja Mirana Vodovnika sunil kroglo 21,48 m daleč.

V memorialni disciplini mitinga, metu kladiva, je bil najboljši Brazilec Wagner Domingos, ki že vrsto let vadi pod vodstvom Vladimirja Keva. Finalist olimpijskih iger v Riu de Janeiru je z metom 76,13 m ugnal najboljšega Slovenca Nejca Pleška (74,30 m), tretji pa je bil Egipčan Hassan Mohamed Mahmoud, ki je razočaral z daljavo 66,43 m. V metu diska je Srbkinja Dragana Tomašević z dosežkom 58,01 m ugnala slovensko rekorderko Veroniko Domjan (55,74 m). V skoku v daljino se je s 647 cm izkazala Neja Filipič, medtem ko je bila v troskoku najboljša Petra Koren (13,26 m), ki je za sedem centimetrov presegla Sašo Babšek.