Že kot otrok je imela Nataša Đukelić bujno domišljijo, njeni nogavičniki pa so plod njenega navdušenja nad nogavicami in pravega trenutka. »Zmeraj sem nekaj čarala v sobi, rezljala, barvala, risala, pisala ali izdelovala presenečenja za druge. Le šivala nisem kaj veliko, kakšen gumb, nič več,« je povedala Đukelićeva in odkrito priznala, da je bila že od mladih nog prisotna neka vznemirljiva navdušenost nad nogavicami.

A zgodba je rasla spontano in popolnoma iz srca. Prijateljica jo je namreč prosila, ali lahko ustvari unikatno darilo za rojstni dan neke malčice. »Na spletu sem čisto po naključju naletela na opico iz nogavic (sock monkey). Nemudoma sem izbrskala par nogavic in poskusila eno ustvariti zase iz gole radovednosti,« je pojasnila in v smehu dodala: »Potem je zgodba nastajala spontano.« Sledila je velikemu užitku ob ustvarjanju in izzivom, ki so ji jih postavljali prijatelji. Največja uspešnica je vsekakor postala žirafa, danes kraljica živali. »Zgodba je zelo osebna, zato se je tako prikupila otrokom in drugim. Velikokrat mi ljudje rečejo, da imajo občutek, da so to živa bitja, še posebno ko berejo naše dogodivščine na moji strani na facebooku. In to je nekaj najlepšega, kar lahko slišim.« Hitro je ustvarila svoj slog, velike zvedave oči in dodatek srček.

Starih nogavičk ne reciklira Kot rečeno, je opica, ki jo je v dar dobila njena mama, šivilja, dala navdih za žirafo, ta za kužka, sledili so slon, žaba, panda, ovca, konj, muha, čebela, samorog in še bi lahko naštevali. Vsak nogavičnik je zašit ročno, zato je v vsakem tudi del ustvarjalke. »Nogavice, iz katerih ustvarjam nogavičnike, so seveda nove. Kupujem jih pri izbranih ponudnikih, vse pa imajo ustrezen certifikat, kar pomeni, da zadovoljujejo strogi standard E71-3, ki ga ureja evropska direktiva o varnosti igrač,« je povedala sogovornica, ki je pozorna na ustrezne standarde tudi pri drugih materialih (polnilo, filc, sukanec…). »Pri tem sem res natančna. Pred uporabo gredo nogavice še v pranje, da so nogavičniki še bolj sveži in dišeči. Tudi kasneje se jih da oprati v pralnem stroju. Ker so oči in dodatki iz filca na nogavičko nalepljeni, priporočam, da se nogavičniki perejo bodisi na roke bodisi na funkciji za občutljivo perilo. Starih nogavičk nikoli ne recikliram.« Ker je področje igrač zelo strogo urejeno, je Nataša Đukelić vložila ogromno energije in sredstev, da je tudi uradno dobila potrditev in oznako CE ministrstva za zdravje, da je igrača varna. »Ko imaš končno v roki potreben certifikat, je občutek neverjeten,« je dejala v smehu.