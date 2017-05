Peter Movrin je ime in blagovna znamka, kot se za uspešne modne oblikovalce spodobi. Po šolanju na ljubljanski naravoslovnotehniški fakulteti, smer modno oblikovanje, je napravil velik korak v tujino, po kateri se vse od takrat umetelno (umetniško) sprehaja. Šolanje na priznani univerzi Central Saint Martins v Londonu mu je odprlo nova, široka polja ustvarjanja. Z magistrsko kolekcijo za univerzo Central Saint Martins se je predstavil na londonskem tednu mode (kamor so vabljeni le zelo redki študenti) in letošnjem ljubljanskem tednu mode.

Za njegove kreacije pravijo, da so impresivna oblačila masivnih silhuet, enaka za oba spola, sam pa pravi, da želi le predstaviti in izpeljati svojo vizijo, ne glede na to, kaj bodo rekli modni strokovnjaki. Prisega na strast do ustvarjanja, osredotočenje na detajl, poslušanje sebe brez pretvarjanja. Zaveda se, da je ob vsem tem za uspeh treba imeti zgrajeno osebnost, jasno vizijo in voljo do dela. Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja ter tudi pohvale posameznih odločilnih ljudi iz sveta mode.

Živi in ustvarja v Sloveniji, čeprav se sam in njegove kreacije spretno gibljejo po vsem svetu. Doma je pravkar končal kostumografijo (z Metodom Črešnarjem) za predstavo Slavoja Žižka Trojno življenje Antigone, pred tem je oblikoval za slovenski Calypso Cristal, Kopitarno Sevnica in modno oblikovalko Almiro Sadar. Delal je na projektih v Londonu in ZDA, najodmevnejše pa je bilo gotovo sodelovanje s pop ikonama Lady Gaga in Björk. Obe sta oblekli njegova oblačila za nastope in fotografiranja.