Sredi sobote se je 32-letniku iz Logatca po naših informacijah zaradi alkoholne omame omračil um. Zgrabil je nož in napadel tri člane svoje družine, vključno z 82-letno babico. Agresiven je postal tudi do policistov, ki so ga aretirali.

Na ljubljanski policijski upravi so nam danes pojasnili, da so jih v soboto okoli treh popoldne na pomoč poklicali iz Logatca. Prva informacija je bila, da 32-letnik v stanovanjski hiši v Logatcu krši javni red in mir. Toda ob prihodu policistov se je izkazalo, da gre še za precej več. Naleteli so namreč na tri porezane domačine. »Po do sedaj zbranih obvestilih je ugotovljeno, da je ob prihodu 32-letnika domov v stanovanjski hiši prišlo do spora, v katerem je 32-letnik z nožem najprej poškodoval 57-letno žensko, nato pa še 82-letno žensko. Zadevo je poskušal pomiriti 59-letni moški, kateremu je osumljenec izrekel resne grožnje, nato pa ga z nožem tudi poškodoval,« nam je pojasnila Maja Ciperle Adlešič z ljubljanske policijske uprave.