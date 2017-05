»Zelo mi je žal, da sem to storil. Vmes sem nekaj časa delal, februarja se mi je obetala celo stalna zaposlitev, potem pa sem bil spet razočaran in obupan in sem ponovno stopil na stara pota. In to res obžalujem,« je sodnici Cvetki Posilovič na celjskem okrožnem sodišču zatrjeval 38-letni Celjan Janoš Gumpot, ki je s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde in se pogodil za dve leti in devet mesecev zaporne kazni. Obtožnica ga je bremenila za štiri rope in dve tatvini, ki jih je izvršil skupaj z 32-letnim Celjanom Marjanom Špeglom.

Oba sta stara znanca policije in odvisnika od prepovedanih drog. Gumpot je bil zaradi velike tatvine prvič pravnomočno obsojen že leta 2000, do danes pa skupno že 18-krat, večinoma zaradi roparskih tatvin. Januarja letos se je znašel v priporu ravno zaradi ponavljajočih se grehov. In čeravno je Gumpot pri sodnici skušal pustiti vtis skesanca in je obljubil, da bo oškodovancem poravnal vse, kar od njega terjajo z vloženimi premoženjskopravnimi zahtevki, je veliko vprašanje, če bo to res zmogel. Ne gre sicer za velike vsote, a glede na to, da trenutno ne prejema niti socialne pomoči, tudi ne tako majhne. Bencinski servis OMV namreč od njega terja 250 evrov, Petrol 300, dodatnih 400 in nekaj evrov mora povrniti hotelu Evropa oziroma družbi Eurotas. Toliko je namreč odnesel, ko je januarja letos v recepcijo stopil z maskirno kapo na glavi in pištolo v roki (ta je bila sicer plastična) in od receptorja zahteval, da mu odpre sef in izroči denar. Izjalovil pa se mu je rop blagajničarke na železniški postaji istega dne, saj je, ko je uslužbenka za okencem vstala, strahopetno pobegnil.