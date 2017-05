Nesreča se je zgodila 29. aprila okoli 4. ure, v njej pa se je poškodovalo šest oseb. Kombinirano vozilo, v katerem so se peljali madžarski državljani, je pred počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru zapeljalo s ceste. Trije potniki so se huje poškodovali, trije lažje, eden pa je ostal nepoškodovan. Eno od poškodovanih oseb so oskrbeli do prihoda reševalcev, vseh šest pa so odpeljali v mariborski klinični center.

V letošnjem letu se je na cestah na območju policijske uprave Maribor zgodilo devet prometnih nesreč s smrtnim izidom, v njih pa je umrlo deset ljudi. V primerljivem obdobju lanskega leta se je zgodilo enako število tovrstnih nesreč, v njih pa je umrlo devet ljudi.