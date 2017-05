Še nedolgo nazaj smo mikrovalovno pečico preprosto postavili na kuhinjski pult v bližino vtičnice. Verjetno boste soglašali, da je to izguba dragocenega prostora – in električne vtičnice. In če imate poleg še kak mali gospodinjski aparat, denimo mešalnik, morate pečico vedno znova izključiti in nato znova vključiti. Ali veste, da se mikrovalovke vedno odpirajo od desne proti levi? To je malo znano dejstvo, ki pa ima velik vpliv na to, kam jo bomo postavili. Na kaj moramo torej poleg vtičnice v bližini in načina odpiranja vrat še misliti, ko iščemo prostor za ta praktični aparat?

Lahek dostop Mikrovalovne pečice so na voljo v različnih višinah, širinah in globinah. Če je pečica postavljena tako, da je dostopna več kot 180 centimetrov visokemu moškemu, potem je otroci ne morejo doseči. In nasprotno. Upoštevajte to, ko razmišljate, kam jo boste umestili. Če je vaša kuhinja majhna, omarice pa so plitve, imate zaradi oblike oziroma dimenzij mikrovalovke omejene možnosti.

Kratka delovna razdalja Poiščite mesto, ki je blizu delovne površine in hladilnika. Običajno vzamemo hrano iz hladilnika in jo postavimo v mikrovalovko, zato naj si bosta ta dva aparata blizu. Enako velja za pult, kamor pogreto jed postavimo. Takšna postavitev tudi skrajša (delovno) razdaljo, na kateri prenašamo vroče jedi in pijače, zato je manj možnosti, da jih stresemo oziroma polijemo ali se opečemo.

Najbolj elegantna je vgradna Če o umestitvi mikrovalovne pečice razmišljate še pred nakupom nove kuhinje, se vsekakor odločite za vgradno. Najprimernejše je, da je postavljena nad ali pod klasično pečico v posebnem stoječem elementu, če visoki elementi segajo čez vso steno, pa sta lahko aparata vgrajena tudi eden ob drugem. Takšna postavitev je najbolj elegantna, saj mikrovalovka ne izstopa, obenem pa je z odprto zadnjo stranjo omaric, kamor je vgrajena, poskrbljeno za zračenje, ki ga aparat nujno potrebuje.

Pod pultom Kadar ste na mikrovalovko ob načrtovanju kuhinje pozabili ali pa ste jo kupili šele kasneje, kljub vsemu ni nujno, da dela napoto na delovnem pultu. Najdite prostor zanjo v globoki spodnji omarici, pri čemer upoštevajte, da mora biti za aparatom zaradi zračenja še nekaj prostora, med delovanjem pa morajo biti vrata omarice odprta, da pečica »diha«. Če je spodnji element brez vratc, še toliko bolje. Kaj pa če imamo majhne otroke, ki stikajo po omaricah, ali se težko sklanjamo?

V zgornji omarici Kadar nimamo prostora v spodnjih omaricah, mikrovalovko postavimo v zgornji odprt (ali zaprt element, če so vrata med delovanjem odprta), ki pa mora biti zaradi mer aparata in potrebnega zračenja globlji od običajnega. Takšna postavitev je priročna, ker je delovni pult prost, obenem pa lahko vidimo v notranjost aparata. Pomanjkljivost takšne umestitve je, da globljega zgornjega elementa pač ne moremo obesiti med druge zgornje omarice, temveč mora najti mesto nekje na koncu sestava, in to zaradi odpiranja pečice na levo na levi strani – če imamo seveda prostor zanj.