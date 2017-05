Vettel je prvi zmagovalec monaške dirke za Ferrari po letu 2001 in Michaelu Schumacherju. Za nekdanjega svetovnega prvaka je to tretja letošnja zmaga in skupno 45. v karieri.

Skupno je po šestih dirkah Vettel še povečal vodstvo, zdaj ima 129 točk, na drugem mestu pa je Hamilton, ki ima zdaj že 25 točk zaostanka.

V kneževini praktično nič novega: na ozkih ulicah, kjer je skorajda nemogoče prehitevati, je dirko v veliki meri odločila taktika postankov v boksih, kjer je bil boljši Vettel in tako nadoknadil zamujeno iz sobotnih kvalifikacij, kjer je sicer za dve tisočinki ugnal Valtterija Bottasa, a zaostal za Räikkönenom.

Ledeni Finec je bil sicer junak sobotnega dogajanja v Monaku. Kar 128 dirk je minilo, odkar je nazadnje dosegel najhitrejši čas v kvalifikacijah, v formuli 1 se je od njegove do sobote zadnjega "pole positiona" spremenilo marsikaj; najhitrejši je bil namreč že kar oddaljenega junija 2008 v Franciji.

Izkoristil štartni položaj A popolnega konca tedna Finec le ni imel. Na prvo zmago po Avstraliji 2013 bo moral še malo počakati, potem ko je sicer odlično izkoristil startni položaj in vodil do postankov v boksih, te pa so pri Ferrariju bolje opravili pri Vettlu in dirkača v rdečih bolidih sta za drugo polovico dirke zamenjala mesti ena in dva. Dvojna zmaga je prva Ferrarijeva po Hockenheimu 2010. »Fantastičen konec tedna za Ferrari. Pritiskal sem, kolikor se je dalo, bil sem celo malo presenečen, ko sem nazaj na stezo prišel pred Kimijem. Nič nisem načrtoval, zgolj to, da izkoristim vsako luknjo in se prebijem naprej. Zmagati tu je nekaj posebnega, prepričan sem, da bomo uspeh dobro proslavili, potem pa se že pripravljamo na Kanado," je dejal Nemec. Slabše je šlo Mercedesoma; Hamilton je možnosti za kaj več zapravil že v kvalifikacijah, ko je obtičal v drugem delu in se ni prebil med deseterico, tako da je s 14. startnega položaja pravzaprav iztisnil vse, kar je bilo mogoče. Sedmo mesto pa je pomenilo, da je po Vettlovem uspehu zdaj precej zaostal v skupnem seštevku SP. Bolj pri vrhu je bil Bottas, ki pa je kljub vsemu ostal brez stopničk, saj je dirko pred njim končal tudi Ricciardo.