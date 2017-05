Policija je v petek kmalu po tragediji aretirala 35-letnega Jeremyja Josepha Christiana iz Portlanda, ki ima kriminalno kartoteko. Na vlaku je hudo zmerjal dve mlajši ženski na dan, ko se je začel muslimanski sveti mesec ramazan. Na pomoč ženskama so pristopili trije moški, rasistični kriminalec pa je izvlekel nož.

Na kraju samem je ubil 53-letnega vojaškega veterana Rickyja Johna Besta, v bolnišnici je kasneje umrl 23-letni Taliesin Myrddin Namkam Meche, obema je po poročanju ameriških medijev prerezal vrat, z nožem je ranil še 21-letnega Micaha Davida-Colea Fletcherja.

Župan Portlanda je za zločin posredno obtožil predsednika ZDA Donalda Trumpa in njemu podobne politike, ki razpihujejo rasno in versko sovraštvo. »Nasilne besede vodijo do nasilnih dejanj,« je dejal župan. Christian je namreč v preteklih letih večkrat sodeloval na zborovanjih desničarskih skrajnežev, konec aprila pa je nastal posnetek, v katerem je ovit v ameriško zastavo, mimoidoče pa pozdravlja z nacistično kretnjo. Po poročanju lokalnih novinarjev je kričal rasistične opazke in grozil, da »bo ustrelil vsakogar, ki ga bo skušal razorožiti«.