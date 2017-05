Na tisoče navijačev z nogometaši Rijeke proslavilo naslov prvaka

Čeprav so nogometaši Rijeke na derbiju zadnjega kroga hrvaškega prvenstva v Zagrebu visoko izgubili proti Dinamu (2:5), pa to ni pokvarilo veselja njihovih navijačev. Na tisoče jih je uro in pol po polnoči pričakalo na reškem Korzu in z njimi proslavilo zgodovinski prvi naslov najboljšega v državi, ki so si ga zagotovili že prejšnji teden z zmago proti Cibalii.