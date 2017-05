Potem ko so prvič po dveh desetletjih ostali brez nastopa v ligi prvakov – angleško prvenstvo so sklenil na petem mestu -– so se nogometaši Arsenala svojim navijačem vsaj delno oddolžili z zmago v pokalu FA. Lovoriko so osvojili, potem ko so v finalu z 2:1 premagali novega državnega prvaka in mestnega tekmeca Chelsea.

Topničarji so bili sicer boljši tekmec večji del obračuna. Prvič so povedli že po vsega štirih minutah, ko je zadel Alexis Sanchez. Čeprav je Chelsea v 68. minuti ostal brez igralca manj, saj je bil zaradi drugega rumenega kartona izključen Moses, je v 76. minuti izenačil prek Diega Coste. A vodstvo varovancev trenerja Antonia Conteja je bilo kratkotrajno, saj je le dve minuti pozneje zmago topničarjem zagotovil Aarom Ramsey.

V roke Celtica tudi pokal Naravnost sijajna sezona je za Celticom. Varovanci severnoirskega stratega Brendana Rodgersa so po ligaškem pokalu in državnemu prvenstvu namreč še šestič zapored, skupno pa že 37., osvojili tudi škotski pokal. Tretjo lovoriko v sezoni so si zagotovili z današnjo zmago z 2:1 proti Aberdeenu. Odločilni zadetek je v sodnikovem podaljšku prispeval avstralski Hrvat Tom Rogic. Pot do zmage sicer ni bila lahka. Aberdeen je povedel že v deveti minuti, ko je bil za vodstvo 1:0 natančen Jonny Hayes, Celtic pa je izenačil dve minuti pozneje, ko je bil uspešen Stuart Armstrong.

Partizan po zmagi nad velikem tekmecem do dvojne krone Ne le Celtic, fenomenalno sezono ima za seboj tudi Partizan, saj jo je sklenil z dvojno krono. Po 27. naslovu srbskega prvaka je v derbiju z mestnim tekmecem Crveno zvezdo osvojil še srbski pokal. Edini zadetek za 37. zaporedno zmago nekdanjega trenerja Olimpije Marka Nikolića je v 42. minuti dosegel Nikola Milenković, ki bo v prihodnji sezoni nastopal na Apeninskem polotoku pri Fiorentini.