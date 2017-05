Nekaj minut čez deveto uro zvečer so koroške ceste zahtevale tretjo letošnjo žrtev, ki je deveta na območju policijske uprave, pod katero spada tudi koroško območje. Devetinštiridesetletni motorist, ki je živel v Avstriji, je vozil neregistrirano motorno kolo iz smeri Dravograda proti Ojstrici.

Na lokalni cesti je v trenutku, ko je pripeljal iz desnega nepreglednega ovinka v ravnino, izgubil oblast nad motorjem in izgubil ravnotežje. Zapeljal je na levo stran ceste in po betonskih robnikih zdrsel do parkirišča stanovanjske hiše ob cesti, na katerem je bil parkiran avtomobil. Motorist je zadel naravnost v parkirani avtomobil, trčenje pa je bilo tako silovito, da je avtomobil odbilo še v drugo parkirano vozilo. Motorist se je hudo poškodoval in je umrl na kraju nesreče.