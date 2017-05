Sampaoli dobil zeleno luč za odhod na argentinsko klop

Jorge Sampaoli se bo lahko usedel na argentinsko klop v vlogi selektorja nogometne reprezentance. Njegov zdajšnji delodajalec Sevilla je argentinskemu strokovnjaku prižgala zeleno luč za odhod, s čimer ni več ovir za prevzem nalog argentinskega selektorja.

»To so bile moje sanje, argentinski trenerji takšne priložnosti ne moremo zavrniti,« je rotil Sampaoli. Njegove prošnje so bile uslišane, kajti Sevilla in AFA sta se dogovorila, da bo lahko nekdanji selektor Čila zapustil mesto trenerja v Španiji in se posvetil nalogam glavnega trenerja argentinske selekcije. Argentinci naj bi Sevilli plačali 1,5 milijona evrov odkupne klavzule za predčasno odpoved pogodbe s Sevillo, s katero ga veže sodelovanje do konca sezone 2017/2018.