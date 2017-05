Ljubljanska obvoznica je na večini odsekov v konicah že na robu zmogljivosti. Če se v tem času zgodi še kakšna nesreča, se odvije najbolj črn scenarij. Že v osnovi dolge kolone postanejo še daljše, vozniki pa mrzlično iščejo alternativne poti. Najprej so na udaru vpadnice, ki že tako in tako komaj požirajo promet, nato pa še vse mogoče stranske ceste. Zato ni napačen vtis, da Ljubljana takrat praktično stoji, je dejal Gregor Pretnar, prometni strokovnjak iz podjetja PNZ.

Scenarij 2020: povsod počasne kolone

Podobno se je nazadnje zgodilo v četrtek popoldne, ko je zaradi dveh blažjih nesreč pri Brezovici najprej obstal promet na avtocesti ter se nato prelil na ljubljansko obvoznico, Tržaško in Celovško cesto in številne stranske ceste. Dodatno je prometne razmere oteževalo dejstvo, da so imeli v Avstriji, Nemčiji in Švici praznik, tako da so mnogi vozniki izkoristili podaljšani konec tedna in krenili proti Hrvaški. A tudi brez teh »anomalij« ljubljanska obvoznica vse težje požira promet.

»Promet na severni obvoznici danes praktično vsak dan ob konicah stoji, medtem ko je pred dvema, tremi leti stal le proti BTC, ko je deževalo. In vsako leto bo slabše,« je povedal Pretnar, ki je s kolegom Tomažem Guzljem leta 2009 izdelal študijo o širitvi ljubljanske obvoznice, v kateri sta napovedala, da se bodo do leta 2020 na večini odsekov obvoznice v konicah vile počasne kolone. »Ljubljana je imela srečo v nesreči, ker promet zaradi gospodarske krize vse do leta 2014 ni rasel tako, kot smo še pred krizo pričakovali. Sicer bi se na ljubljanski obvoznici s situacijo, ki jo imamo danes, srečevali že pred tremi leti,« je pojasnil Pretnar.