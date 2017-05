Intervencija poteka tako, da dajo policisti najprej prednost gasilcem in reševalcem. Ugotavljanje oziroma potrjevanje identitete in stopenj poškodb huje ranjenih, ki potrebujejo zdravniško pomoč, poteka šele v bolnišnici, saj je njihovo zdravje na prvem mestu. Zato mine nekaj časa, da lahko policisti na podlagi uradnih podatkov o poškodbah in prvih ugotovitvah o poteku nesreče s kraja dogodka ocenijo, ali gre za sum kaznivega dejanja. Šele tedaj in v primeru, da gre za sum kaznivega dejanja, obvestijo tožilstvo in sodišče, preiskava pa steče po pravilih (pred)kazenskega postopka.

Ogled je bistvenega pomena Ogled nesreče je toliko bolj natančen, kadar gre za sum kaznivega dejanja, saj je treba misliti na dokazne standarde v kasnejših postopkih. Da bi policisti razbitine pregledovali le v garaži, žal ne gre. Kar se spregleda na kraju nesreče, je v veliki meri izgubljeno. »Pri tem ogled delimo na tako imenovani hevristični vidik, ki zajema iskanje in odkrivanje sledi, materialnih dokazov, preučevanje kraja dejanja, miselno rekonstrukcijo in modeliranje, ter dokazni oziroma pravni vidik, kar pomeni, da je vse odkrite informacije treba zapisati, zavarovati in jih posredovati drugim udeležencem kazenskega postopka. Preiskovanje je mogoče končati šele tedaj, ko so znani vsi odgovori na vsa temeljna vprašanja,« pravijo na generalni policijski upravi. Policisti sicer testirajo tudi laserski skener, ki s 3D-tehniko posname kraj nesreče, vendar ga tokrat niso uporabili. Po pojasnilih ljubljanske policijske uprave bi namreč za ta namen potrebovali več prostora in povsem zaprto avtocesto.