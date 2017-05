Podjetje Prefabdva, ki ga je vodil Uroš Brataševec, je v središču Kopra gradilo nadstandardna stanovanja, pri investiciji pa se je zapletlo leta 2011, tik pred koncem, ko bi objekt moral pridobiti uporabno dovoljenje. Okoli 60 stanovanj zdaj že več let čaka na kupce, terjatve pa je prevzela Heta in jih zdaj tudi prodaja. Po neuradnih informacijah sta ponudbo na zadnjem razpisu oddala koprsko podjetje Grafist in neki avstrijski sklad. Za terjatve naj bi ponudila okoli 8 milijonov evrov. Končna odločitev Hete še ni sprejeta, pred časom pa so razpis že ponovili, ker jih ponudniki niso prepričali.

»Potrebovali smo samo še nekaj časa, da bi investicijo pripeljali do konca. Objekt je bil praktično že končan, vložili smo tudi vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Banko smo pravočasno zaprosili za reprogramiranje kredita in v Sloveniji smo se glede tega tudi dogovorili, reprogramiranje nam je bilo odobreno, pa se je nato zapletlo v Celovcu. Da mislimo resno, smo dokazali tudi s tem, da smo izpolnili dodaten pogoj banke in kredit zavarovali še z dodatnim milijonom evrov. Banka je nato zavarovanje unovčila, reprogramiranja pa leta 2011 nismo dobili, kar je nedopustno,« pojasnjuje Uroš Brataševec. Da je imela njegova družina velik interes, da bi investicijo uspešno dokončali, dokazujejo tudi s tem, da so vanjo vložili štiri milijone družinskega premoženja. Zato sta med tožniki tudi Patrizia in Vid Brataševec, starši Uroša Brataševca.

So v ozadju drugi interesi? »To je bil naš družinski projekt in pripravljeni smo bili narediti vse, da bi ga končali. Vmes so se sicer zgodile kriza in stvari, ki niso bile odvisne ne od nas ne od banke. Pričakovali smo, da bomo z banko skupaj poiskali rešitve, da projekt končamo v korist vseh nas, pa se je banka nato raje odločila, da nas pošlje v stečaj,« opisuje Brataševec. Verjame, da bodo z odškodninsko tožbo na sodišču uspešni. »Imamo zbrano prav vso dokumentacijo, ki dokazuje, da bi projekt lahko uspešno dokončali, vendar so bili očitno v ozadju nekakšni drugi interesi,« pravi Brataševec. O konkretnih imenih in stvareh za zdaj še ne želi govoriti, zatrjuje pa, da bo vse razkril na sodišču. Na očitke, ki so se pojavljali v preteklosti, da jim je Hypo (zdaj banka Addiko) brez ustreznih zavarovanj podeljevala kredite in da se je investicija vmes zelo podražila, pa odgovarja, da je bilo to vse soglasno sprejeto in da so bili vsi krediti ustrezno zavarovani. »Investicija pa se je res podražila, ampak zato, ker smo vmes na želje drugih spreminjali projekt, pridobili spremenjeno gradbeno dovoljenje ter zgradili več stanovanj in poslovnih prostorov od prvotno predvidenih. Zanimanje za stanovanja in poslovne prostore je bilo namreč veliko, in če bi nam banka reprogramirala kredit, bi ga tudi brez težav poplačali,« zagotavlja Brataševec.