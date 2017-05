Čeprav se je košarkarska sezona pri nas šele dobro končala, pri ljubljanski Olimpiji že pogledujejo v prihodnost. Na junijski skupščini bo novi predsednik kluba postal Tomaž Berločnik, generalni pokrovitelj pa Petrol. V zadnjih treh mesecih je bil dolg s slabih dveh milijonov zmanjšan na enega, dokončno pa bo poravnan najkasneje v letu dni.

Tomaž Berločnik je skupaj s svetom sponzorjev že zavihal rokave in se seznanil s finančnim stanjem kluba, hkrati pa že načrtuje kadrovske spremembe. V zadnjem letu in pol sta se z Olimpijo pogosto povezovali predvsem dve imeni. Roman Lisac in Zmago Sagadin. V preteklosti sta povezave odločno zanikala, tega pa ob našem včerajšnjem klicu nista storila.

»Nikoli nisem tajil, da bi me sodelovanje zanimalo, če bi šlo za resen projekt evropske Olimpije. Ne pa, če bi šlo za životarjenje,« nam je s Krka, kjer dopustuje, pojasnil Zmago Sagadin in na vprašanje, ali je imel že kakšne stike z Berločnikom, po krajšem pomisleku odgovoril: »Nič konkretnega. To je vse, kar lahko povem.« Kakšno vlogo bi Sagadin imel v novi Olimpiji, za zdaj ni jasno. Že pred časom je namreč razlagal, da je trenerski posel zanj prevelik stres, zato ga mnogi vidijo predvsem v vlogi mentorja trenerjem in pri razvoju igralcev. Roman Lisac? Ta se je najpogosteje omenjal kot novi direktor kluba. »Konkretnih pogovorov še nismo imeli. Bomo videli. V vsakem primeru želim Olimpiji vse dobro,« nam je povedal Roman Lisac.

Naj ob tem omenimo še to, da je po naših informacijah trenutni trener Gašper Okorn lansko poletje s klubom podpisal pogodbo 1+1. A z dodatkom, da imata tako ena kot druga stran med 15. junijem in 15. julijem možnost, da brez stroškov prekineta sodelovanje.