»Vsi so že živčni. Zelo malo je še do konca Gira in vse je še odprto. V soboto pride na ogled tudi princ Naser in treba bo zmagati,« je eden od slovenskih članov spremljevalnega osebja Bahrain Merida v Vinharjih v Pusterški dolini (Innichen/San Candido) 19. dan Gira opisal vzdušje v moštvu Vincenza Nibalija. Pri obeh glavnih šefih tega ni bilo čutiti. Milan Eržen je bil kot veliki nadzornik iz ozadja pred velikim klubskim avtobusom bolj miren kot redko prej v Adrii Mobilu. Tudi Gorazd Štangelj kot glavni športni strateg v spremljevalnem avtomobilu ni dajal vtisa, da bi bila ekipa pod hudim pritiskom obrambe lovorike neskončnost. Oba se zavedata, da bo vse pokazala cesta, čeprav je pestro tudi zunaj.

V besedah se je v Dolomitih iskrilo med generali na cesti. Vincenzo Nibali je na startu v Innichenu pred objektivi kamer sprejel opravičilo rožnate majice Toma Dumoulina (Sunweb) za besede v Ortiseiu, ko je dejal, da če bosta Nibali in Quintana še naprej dirkala na tak način, bosta izgubila zmagovalni oder v Milanu in takega razpleta bi bil zelo vesel. Te kontroverzne besede so ne glede na opravičilo podžgale strasti. Na poti se je zagotovo nekajkrat ugriznil v jezik. Med etapo je imel veliko težav, a se ob cesti ni ustavljal. »V začetku dneva sem imel slab občutek, slabe noge in naredil sem osnovnošolsko napako, ko sem na spustu proti Tolmezzu ostal na začelju kolone. Ekipi Bahrain Merida in Movistar sta to izkoristili in navili ritem. Ostal sem zadaj in z ekipo sem moral v takem stanju napeti vse moči za lov. Bilo je popolnoma nepotrebno. Proti Piancavallu sem bil tudi zaradi tega na koncu z močmi, a mislim, da sem v danih okoliščinah naredil dobro. Brez ekipe bi bil polom. Upam, da bo predzadnji dan boljši,« se je nadejal Tom Dumoulin.

Visokorasli Nizozemec se kot najboljši v vožnji na čas nadeja, da ima daleč najboljše karte na mizi. Mali Kolumbijec, ki je tik pred startom iskal nasvete tudi od Mateja Mohoriča, je po zaslugi ekipe Movistar znova v rožnati majici. Nibali kot tretji zaostaja 43 sekund. »Prednost ni velika. Okoliščine so zelo zapletene. Čaka nas še en naporen dan, kronometer bo odločil,« je situacijo opisal Nairo Quintana, ki ima za seboj najboljšo ekipo. In številno podporo družine iz domovine. Skoraj zagotovo Giro še ne bo odločen danes med Pordenonom in Asiagom z dvema dolgima vzponoma, pač pa šele jutri v vožnji na čas Monza–Milano (29 km).

Jekleni Jan Polanc sledi bitki za rožnato majico v dosegu oči in v Piancavallo je pred številno, tudi slovensko publiko priplezal z minutnim zaostankom. Zaradi Quintanovega pomočnika Amadorja je pridobil eno mesto in je skupno 12. »Upam, da vsaj tako ostane,« je kratko pripomnil Kranjčan, ki se denimo tako kot Simon Špilak in Jani Brajkovič nerad izpostavlja v medijih. »Giro je napet. Ko izgublja rožnata majica, moramo spredaj in zadaj voziti s polnim plinom,« je situacijo dneva opisal Nibalijev pomočnik Luka Pibernik, ki tiho in vestno opravlja naloge. Preostala slovenska četverica Jan Tratnik, Kristijan Koren, Luka Mezgec in Matej Mohorič odšteva le dneve do cilja. Skoki v beg ostanejo le pri poskusih. Kot je včeraj ob izviru Drave pri zamahu z zastavico direktorja dirke naredil Matej Mohorič: »Kdor ne poskuša, mu nikoli ne uspe. Škoda, da se je v tako težki etapi etapna zmaga našemu Ruiu Costi (2. mesto) znova izmuznila. Dobro pa je, da se Jan tako dobro drži.« Ubežnik velikega kalibra Španec Mikal Landa iz Skya je včeraj z etapno zmago vendarle uspel kronati številne poskuse.