Potem ko je že na večino prvenstvenih, bo ta konec tedna padel zastor tudi nad večino večjih pokalnih državnih evropskih sezon. Tudi v Angliji, kjer se bosta v finalu najstarejšega nogometnega tekmovanja na svetu, pokala FA, udarila londonska kluba Arsenal in Chelsea. Favorit je slednji.

Za podkrepitev zgornje trditve je dovolj pogled na končno prvenstveno lestvico pravkar končane sezone. Na njej je bil Chelsea prvi in za svoj šesti naslov prvaka vknjižil največ zmag v eni premierligaški sezoni, kar 30, medtem ko je bil Arsenal z 18 točkami zaostanka skromen peti, s čimer je dosegel najslabšo uvrstitev po sezoni 1995/96. In ker je že v naslednji vodenje kluba prevzel Arsene Wenger, to pomeni tudi, da je Arsenal to sezono končal na najnižjem mestu od vseh 21, v katerih je Londončane vodil neuničljivi Francoz, ki ga ima zaradi tega »dovolj« tudi vedno več navijačev. Ki pa mu vsaj ne morejo očitati uspešnosti v pokalu FA, saj je svoje moštvo do finala popeljal že osmič in tretjič v zadnjih štirih letih, doslej pa se je zmage veselil šestkrat. »Res nismo favoriti, kot nismo bili niti v polfinalu proti Manchestru Cityju, a morda je to celo prednost,« pravi Wenger, ki ima pred tekmo, na kateri lahko vsaj delno reši slabo sezono, obilo težav s sestavo moštva – kaznovan je Koscielny, poškodovana Cazorla in Paulista, vprašljivi pa še Mustafi, Gibbs in Oxlade-Chamberlain. Precej mirnejši je na drugi strani trener Chelseaja Antonio Conte, ki bi z novo lovoriko v odlični sezoni dodal le smetano na torto, saj bo pogrešal zgolj Loftus-Cheeka. Mimogrede, tudi Contejeva prihodnost morda ni tako zacementirana, kot se zdi na prvi pogled, le da si v nasprotju z Wengerjevim primerom vsi v klubu z navijači na čelu želijo, da bi ostal. In najverjetneje tudi bo, a po drugi strani je že večkrat izrazil, da ga daje domotožje, v Italiji pa si ga neskončno želi Inter, ki naj bi mu ponujal kar 22 milijonov evrov letne plače. »Če bom ostal v Londonu, se bo k meni preselila tudi družina, saj še enega leta ne nameravam preživeti sam. Ne skrivam pa, da sem zaljubljen v Italijo, in ponosen sem na to, da me imajo v Italiji radi,« je na vse skupaj odgovoril Conte.

Tekmovanje za pokal FA sicer prirejajo že vse od sezone 1871/72, doslej pa ga je poleg Manchestra Uniteda največkrat osvojil prav Arsenal: oba sta slavila po 12-krat, Chelsea pa sedemkrat.