Zmaga v Monaku ima svojevrsten sijaj. Čeprav dobijo najboljši enako število točk kot na vseh preostalih dirkah, je delo za njih v ozkih ulicah in znamenitem predoru v Monte Carlu malce drugačno. Vsekakor naporno, kar velja tudi za tehniko.

Steza, obdana z visokimi kovinskimi ogradami, namreč od dirkačev zahteva milimetrsko natančno delo za volanom, vsaka najmanjša napaka pa je takoj kaznovana s trdim pristankom v ogradi in odstopom. »Toliko veselja in razburjenja, kot ga za volanom doživiš v Monaku, ne doživiš nikjer. Če hočeš tukaj biti hiter, se moraš dirke lotiti na povsem drugačen način. Velikokrat moraš delovati proti svojim preživitvenim nagonom. Istočasno vseskozi veš, da je že v naslednjem ovinku lahko vsega konec,« je vožnjo opisal dirkač ekipe Haas Kevin Magnussen.

Ni iz trte izvit desetletja star izrek nekdanjega dirkača Nelsona Piqueta, da je dirkati s formulo 1 v Monaku enako, kot bi letel s helikopterjem v lastni dnevni sobi. »To je noro, nevarne ovinke lahko odpeljemo s polnim plinom in vozimo pri tem povsem na slepo. Zdaj šele vidim, koliko oprijema imajo letošnji dirkalniki,« je po prvih treningih povedal dirkač McLarna Jenson Button, ki se je za to dirko vrnil v kokpit dirkalnika, saj je njegov običajni »lastnik« Fernando Alonso prav ta konec tedna zaseden z dirko v Indianapolisu. »Precej se moram privaditi novim dirkalnikom, prekmalu zaviram in prekmalu dodajam plin, kot kakšen začetnik,« je dodal Button, ki je prav v Monaku leta 2003 že doživel zelo trdo srečanje z ogrado, zato takrat ni mogel nastopiti na dirki.

Ferrarijev dirkač Sebastian Vettel, ki je že na prvih prostih trening postavil nov rekord steze, pa ni imel veliko težav. »A to še ne pomeni veliko. Počakajmo do nedelje, tam moraš pokazati pravo hitrost. Seveda je občutek malo boljši, ker tudi vsi vemo, kako pomemben je tukaj dober startni položaj. Prehitevanje v Monaku je skorajda nemogoče.« Zato je korak od uspeha do poraza zelo majhen, kar so občutili najprej pri Mercedesu, saj je bil Lewis Hamilton z napačnimi nastavitvami dirkalnika daleč za Vettlom. »Do prvega ovinka je le dobrih 144 metrov. Na tej razdalji težko kaj pridobiš, slab start pa lahko povzroči kaos med drugimi dirkači,« je dodal Vettel.

S pravo strategijo izogibanja težavam, predvsem pa zanesljivo vožnjo brez najmanjše napake, veliko mero potrpežljivosti in še čim lahko torej na nedeljski dirki zmaga tudi kateri od dirkačev, ki sicer ne spadajo v najožji krog favoritov. Taki scenariji so se namreč v preteklosti že odvijali pred gledalci, ki s tribun, le nekaj metrov od steze, vsako leto znova lahko doživijo formulo 1 tako blizu kot na nobeni drugi dirki na koledarju.